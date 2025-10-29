Calcio, Juventus-Udinese 3-1: i bianconeri tornano al successo

1 minuto per la lettura
Roma, 29 ott. (askanews) – La Juventus di Brambilla torna a
vincere dopo 8 partite. I bianconeri, che non segnavano da 4
gare, hanno battuto 3-1 l’Udinese allo Stadium. Gara sbloccata al
5′ da un rigore di Vlahovic, poi il pari di Zaniolo nel recupero
del primo tempo. Nella ripresa i bianconeri continuano ad
attaccare e tornano in vantaggio con Gatti al 67′, poi Yildiz la
chiude su rigore al 96′. Chiellini a Dazn: “Esonero di Tudor
sofferto ma necessario. Spalletti? Non c’è nulla di firmato”
