X
<
>

Calcio, Parma-Spezia 6-5 ai rigori ed è agli ottavi di Coppa

| 25 Settembre 2025 00:02 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 24 set. (askanews) – Soffre ma approda agli ottavi di finale di Coppa Italia il Parma che ha sconfitto lo Spezia ai calci di rigore con il punteggio di 6-5. Decisiva la parata di Suzuki sul tiro di Soleri e l’errore di Lapadula che ha calciato alto. La partita era terminata 2-2 al 90′. Nel prossimo turno sfiderà il Bologna. Stasera alle 21 si gioca Como-Sassuolo.

Ieri hanno ottenuto il passaggio del turno agli ottavi il Cagliari, che ha superato 4-1 il Frosinone e affronterà il Napoli nel prossimo turno. L’Udinese con un 2-1 al Palermo, e agli ottavi sfiderà la Juventus. Vittoria ancne per il Milan, 3-0 al Lecce, e prossima sfida alla Lazio.

Completano il turno Venezia-Verona (in corso) Genoa-Empoli e Torino-Pisa, rispettivamente alle 18.30 e alle 21.00 di giovedì 25 settembre.

Ti potrebbe interessare anche:


Zucchero: nel mio docu-film racconto Adelmo e il suo sradicamento
-------------------------
Zucchero torna live in Italia negli stadi
-------------------------
Zucchero da Londra: Non firmerei protocollo contro testi violenti
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

EDICOLA