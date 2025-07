Calcio, Portogallo in lutto per funerali Diogo Jota e André Silva

Roma, 5 lug. (askanews) – Un’ondata di commozione e dolore ha travolto Gondomar oggi, mentre la città portoghese si è stretta attorno alla famiglia di Diogo Jota, 28 anni, attaccante del Liverpool, e di suo fratello André Silva, 26 anni, anch’egli calciatore nella Serie B portoghese. I due fratelli hanno perso la vita due giorni fa in un tragico incidente stradale nella provincia di Zamora, in Spagna.

La giornata è iniziata con il corteo funebre che ha lasciato la Cappella della Resurrezione dirigendosi verso la chiesa parrocchiale di Gondomar. Le bare di Diogo Jota e André Silva sono state trasportate. Ruben Neves ha contribuito al trasporto di una bara, mentre quella di André Silva è stata portata dai giocatori del Penafiel. Una folla si è radunata dentro e fuori la chiesa, dove sono stati posizionati altoparlanti esterni per consentire a tutti di seguire la messa. La funzione è stata celebrata dal vescovo di Porto, Manuel Linda. Al termine della messa, le bare sono state trasportate fuori dalla chiesa e quindi verso il cimitero di Gondomar.

Alla cerimonia hanno partecipato figure istituzionali e sportive. Hanno manifestato vicinanza il Presidente della Repubblica Marcelo Rebelo de Sousa e il Primo Ministro Luis Montenegro. Presenti il presidente della Federcalcio portoghese, Pedro Proença, e il presidente dell’FC Porto, André Villas-Boas. Una delegazione del Liverpool, guidata dall’allenatore Arne Slot e dal capitano Virgil Van Dijk, ha partecipato alle esequie. Van Dijk e Robertson hanno deposto due corone di fiori a forma di maglia, con i numeri 20 e 30, in omaggio a Diogo Jota e André Silva. Presente anche il commissario tecnico del Portogallo, Roberto Martinez.

Tra i calciatori, hanno presenziato i compagni di nazionale di Diogo Jota, come Bernardo Silva e Bruno Fernandes, e Diogo Dalot del Manchester United. L’agente Jorge Mendes, rappresentante di entrambi i fratelli, aveva già reso omaggio ieri alla veglia funebre nella cappella di Sao Cosme.

In segno di rispetto, il Liverpool ha rinviato a lunedì la ripresa degli allenamenti. Il quotidiano sportivo portoghese ‘Record’ ha inoltre riportato la decisione del Liverpool di pagare i restanti due anni di contratto di Diogo Jota alla sua famiglia.