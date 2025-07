Calcio, Real-Borussia 3-2, Madrid in semifinale al Mondiale

Roma, 6 lug. (askanews) – Sarà tra Real Madrid e Psg la seconda

semifinale del Mondiale per club. Dopo Chelsea e Fluminense,

anche il Madrid ha staccato il pass per le semifinali battendo

3-2 il Borussia Dortmund. Mbappé parte dalla panchina e gioca

ancora titolare il 2004 Gonzalo Garcia: è suo il gol del

vantaggio del Madrid (con primato di capocannoniere del torneo

agganciato). Al 20′ bis di Fran Garcia (2-0 Real). Dopo il 90′

succede di tutto: Beier la riapre (2-1), Mbappé la chiude in

rovesciata (3-1), quindi rosso a Huijsen e rigore realizzato da

Guirassy (3-2 finale). All’ultimo istante Courtois decisivo con

una gran parata su Sabitzer