Calcio, Risultati e classifica, Como al sesto posto

Roma, 8 nov. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Como-Cagliari 0-0, Lecce-Verona 0-0
Pisa-Cremonese 1-0, Como-Cagliari 0-0, Lecce-Verona 0-0, ore 18 Juventus-Torino, ore 20.45 Parma-Milan, domenica 9 novembre ore 12.30 Atalanta-Sassuolo, ore 15 Genoa-Fiorentina, Bologna-Napoli, ore 18 Roma-Udinese, ore 20.45 Inter-Lazio.
Classifica: Napoli 22, Inter, Milan, Roma 21, Bologna, Juventus, Como 18, Lazio, Udinese 15, Cremonese 14, Atalanta, Sassuolo, Torino 13, Cagliari, Lecce 10, Pisa 9, Parma 7, Genoa, Verona 6, Fiorentina 4
Dodicesima giornata: sabato 22 novembre ore 15 Cagliari-Genoa, Udinese-Bologna, ore 18 Fiorentina-Juventus, ore 20.45 Napoli-Atalanta, domenica 23 novembre ore 12.30 Verona-Parma, ore 15 Cremonese-Roma, ore 18 Lazio-Lecce, ore 20.45 Inter-Milan, lunedì 24 novembre ore 18.30 Torino-Como, ore 20.45 Sassuolo-Pisa.
