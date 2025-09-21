X
Calcio, risultati e classifica. Il Milan è secondo

| 21 Settembre 2025 12:06 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 21 set. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Udinese-Milan 0-3.

Quarta giornata:
Lecce-Cagliari 1-2, Bologna-Genoa 2-1, Verona-Juventus 1-1, Udinese-Milan 0-3, domenica 21 settembre ore 12.30 Lazio-Roma,ore 15 Cremonese-Parma, Torino-Atalanta, ore 18 Fiorentina-Como, ore 20.45 Inter-Sassuolo, lunedì 22 settembre ore 20.45 Napoli-Pisa.

Classifica: Juventus 10, Napoli, Milan 9, Udinese, Cremonese, Cagliari 7, Roma, Bologna 6, Atalanta 5, Torino, Como 4, Inter, Lazio, Sassuolo, Verona 3, Genoa, Fiorentina 2, Pisa, Lecce, Parma 1.

Quinta giornata: sabato 27 settembre ore 15 Como-Cremonese, ore 18 Juventus-Atalanta, ore 20.45 Cagliari-Inter, domenica 28 settembre ore 12.30 Sassuolo-Udinese, ore 15 Pisa-Fiorentina, Roma-Verona, ore 18 Lecce-Bologna, ore 20.45 Milan-Napoli, lunedì 29 settembre ore 18.30 Parma-Torino, ore 20.45 Genoa-Lazio.

