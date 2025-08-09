Calcio, Tudor: “Sarà la stagione di Bremer e Koopmeiners”

Roma, 9 ago. (askanews) – “Sarà importante dare minutaggio a tutta la squadra, l’obiettivo è arrivare pronti alla prima giornata di campionato. David, Joao Mario e Bremer giocheranno dall’inizio”. E sul mercato: “Ragioniamo ogni giorno con la società. Vlahovic? Sta lavorando bene come tutti gli altri”. Così Igor Tudor alla vigilia del Borussia Dortmund.

“È stata una bella settimana di lavoro in un bellissimo posto – le sue parole – Non c’era caldo e abbiamo lavorato bene. Da parte dei ragazzi c’è stata grande disponibilità e professionalità. Domani sarà una bella partita contro un avversario di livello, in uno stadio pieno. Sarà importante dare minutaggio a tutta la squadra nelle partite con Dortmund, Next Gen e Atalanta per verificare quanto fatto finora”.

Sulla partita dice: “Le partite di agosto sono diverse perché c’è tanto carico di lavoro alle spalle. Da 17-18 giorni stiamo lavorando tanto e sicuramente ci sarà un po’ di stanchezza, è normale. Mancano due settimane all’inizio del campionato, giorno dopo giorno varieremo i carichi per arrivare pronti alla prima giornata. L’obiettivo è quello”. Per il mercato “Ragioniamo ogni giorno con la società, siamo in sintonia e parliamo su cosa si può fare. Sto lavorando con una squadra importante e seria che vuole fare il suo in campionato”. Jonathan David e Joao Mario “Sono dei professionisti che stanno lavorando bene. Entrambi giocheranno domani dall’inizio”. COntento dell’inter rosa: “Tutti si comportano bene, è stata una scelta diversa dallo scorso anno. Siamo in tanti, in partita possono giocare sempre in 20, ma abbiamo organizzato il lavoro per tutti. Vedremo cosa accadrà, fino al 31 agosto il mercato è aperto”. La scorsa stagione è stata lunga, conclusa con il Mondiale per Club. “I giocatori hanno bisogno di un mese di vacanza: sono stato calciatore e lo capisco. Sono contrario alla direzione che sta prendendo il calcio. Parte tutto dai giocatori. Bisogna trovare un equilibrio, perché adesso si sta esagerando. Ci sono state tre settimane di stop, che non sono poche e non sono tante. I giocatori si sono riposati, senza perdere tanto dal punto di vista fisico”. Può essere la stagione di Bremer e Koopmeiners: “Sarà la loro stagione. Sono due giocatori forti, stanno facendo bene. Bremer è reduce da un infortunio lungo, domani giocherà dall’inizio e gli daremo minutaggio. Koopmeiners sta lavorando bene, avrà un ruolo importante in questa stagione”.