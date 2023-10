Calenda:Meloni convochi tutti i partiti, sicurezza priorità nazionale

Roma, 9 ott. (askanews) – “Serve un completo cambiamento: la priorità è mettere in sicurezza il Paese e se fossi Giorgia Meloni chiamerei subito a un tavolo i partiti di maggioranza e opposizione e le direi: ‘il mondo sta bruciando, mettiamoci insieme e capiamo come costruire un cordone di protezione politico e finanziario per il Paese'”. Così il leader di Azione Carlo Calenda duante una conferenza stampa sulla Nadef.