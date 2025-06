Canale 5, I Viaggi del Cuore alla scoperta territorio Taormina

Roma, 13 giu. – Sabato 14 giugno alle 9.30 su Canale 5, I Viaggi del Cuore vi portano a Taormina. La puntata, realizzata con il sostegno e la collaborazione del GAL Taormina Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza, racconta un viaggio speciale alla scoperta della Sicilia orientale, tra meraviglie naturali, storia, spiritualità e tradizioni.Protagonista sarà la splendida Taormina, tra il profilo dell’Etna, il blu del mare, la suggestiva Isola Bella e il centro storico con il Duomo di San Nicolò di Bari e la Chiesa della Madonna della Rocca.Dal fascino della città alle tracce lasciate dal grande cinema: con Don Davide, il programma ci conduce sulle orme de Il Padrino, con un itinerario tra i borghi di Savoca e Forza d’Agrò, dove vennero girate scene iconiche del film di Francis Ford Coppola.Spazio anche alla natura: le immersioni nell’Area Marina Protetta dell’Isola Bella, con i suoi fondali ricchi di biodiversità, e un volo in parapendio che sorvola Isola Bella e le acque del Mar Ionio, con atterraggio sulla spiaggia di Letojanni.A pochi chilometri da Taormina si raggiunge Castelmola, borgo medievale affacciato su uno sperone roccioso, celebre per i ruderi del castello normanno e per il tipico vino alla mandorla. Il viaggio prosegue nella Riserva Naturale Orientata Fiumedinisi e Monte Scuderi, immersa nei paesaggi montani della provincia di Messina. Lungo il torrente Nisi si snodano suggestivi sentieri tra castagni e lecci. Uno dei tanti percorsi conduce fino al panoramico Castello Belvedere, da cui ammirare scorci straordinari sulla valle e sul territorio circostante. Nella seconda parte, I Viaggi del Cuore fanno tappa a Messina: la città dello Stretto, con il suo Duomo e il campanile che custodisce l’orologio meccanico e astronomico più grande e complesso al mondo.Infine, visita al borgo di Saponara, dove la comunità celebra la Settimana Santa con una intensa rievocazione della Passione di Cristo, trasformando le strade in un racconto vivente di fede e tradizione.Un percorso ricco di storie, paesaggi ed emozioni, alla scoperta di una Sicilia autentica e sorprendente. La XIX edizione del programma è partita dall’Italia, ma continuerà a spaziare anche all’estero, ogni sabato mattina alle 9.30 su Canale 5, andranno in onda le nuove puntate de I Viaggi del Cuore, visibili anche sul canale internazionale Mediaset Italia. Come sempre, la trasmissione ospiterà anche alcuni tra gli autori più significativi del panorama editoriale italiano, in collaborazione con Edizioni San Paolo. In ogni viaggio ci sarà il supporto di Famiglia Cristiana per approfondimenti di attualità e per uno spazio sulle ultime uscite editoriali. E non mancherà la presenza di Missioni don Bosco, che racconterà il suo operato in Argentina, aiutandoci ad avere uno sguardo sul Mondo.I Viaggi del Cuore ha ricevuto recentemente due importanti riconoscimenti. Il 21 giugno 2024, il programma ha ottenuto il Premio Moige, consegnato a Roma nell’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati. In seguito, il 15 marzo 2025, è stato assegnato il premio giornalistico “Premio Buone Notizie – Edizione speciale In Giubileo”.I Viaggi del Cuore è un format tv ideato e prodotto da Elio Angelo Bonsignore per Me Production insieme alla produttrice per Mediaset R.T.I. Consuelo Bonifati. Conduttore Don Davide Banzato (nel ruolo anche di coautore); autrice Martina Polimeni; registi Alberto Magnani e Andrea Pecci. Nella sua durata di 40 minuti si propone di raggiungere tutti credenti e non, grazie ad un taglio culturale ed investendo mezzi consistenti per una qualità di immagini di alto livello. Gode del patrocinio della Santa Sede con il Dicastero per l’Evangelizzazione.