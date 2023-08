Capitol Hill, la Polizia esclude presenza uomo armato al Senato

Roma, 2 ago. (askanews) – La polizia metropolitana di Washington ha escluso la presenza di persone armate all’interno degli uffici del Senato, come denunciato da una chiamata anonima al numero unico di emergenza 911 giudicata attendibile dalle forze dell’ordine. I controlli proseguono in tutti gli uffici e l’area resta per ora chiusa al traffico pedonale e stradale. Ma la polizia ha escluso che ci siano persone armate e che vi siano stati incidenti o vittime afferma che non ci sono tiratori attivi negli edifici degli uffici del Senato e nessun ferito.

Al personale del Senato è stato detto di restare riparato sul posto e tutte le porte e le finestre di accesso all’edificio del Senato sono bloccate e presidiate. Intorno all’area continuano ad arrivare e stazionare veicoli di emergenza e soccorso.

La polizia di Capitol Hill ha precisato che perquisizioni e controlli sono ancora in corso.