Capri, Boris Johnson scatenato: canta e balla in un locale notturno

Capri, 11 lug. (askanews) – Serata scatenata a Capri per l’ex premier britannico Boris Johnson.In vacanza in Italia, con la moglie Carrie e la famiglia, ieri sera si è prima fermato a bere un drink seduto in uno dei tavolini della Piazzetta, poi a notte fonda ha fatto la sua apparizione in uno dei locali notturni più famosi, la taverna Anema e Core.Qui è sceso in pista e si è lasciato trascinare dalle melodie della musica dal vivo, mettendosi a ballare e a sorpresa prendendo lui il microfono per cantare.