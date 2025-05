“Caravaggio 2025” fa sold out, nuove fasce apertura fino a mezzanotte

Roma, 22 mag. (askanews) – Vista la grandissima affluenza e l’interesse del pubblico per la mostra Caravaggio 2025 a Palazzo Barberini – che in meno di due mesi di apertura è andata completamente sold out – le Gallerie Nazionali di Arte Antica a Roma annunciano che da giovedì 29 maggio l’orario di apertura della mostra sarà esteso fino a mezzanotte dal giovedì alla domenica (ultimo ingresso alle 23).

Inoltre, da lunedì 3 giugno, in concomitanza con la chiusura delle scuole, il lunedì mattina l’accesso in mostra sarà permesso non solo ai gruppi ma anche ai singoli visitatori, mentre ogni martedì, da martedì 10 giugno, l’esposizione resterà aperta fino alle 22 (ultimo ingresso alle 21).

Le nuove fasce orarie saranno prenotabili online a partire da lunedì 26 maggio 2025 alle 10.

Caravaggio 2025 a cura di Francesca Cappelletti, Maria Cristina Terzaghi e Thomas Clement Salomon, realizzata in collaborazione con la Galleria Borghese, il supporto della Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura e il sostegno del Main Partner Intesa Sanpaolo, è uno dei progetti espositivi più ambiziosi mai dedicati all’opera di Michelangelo Merisi, detto Caravaggio (1571-1610).

Con ventiquattro dipinti provenienti da prestigiose collezioni pubbliche e private, italiane e internazionali – e la possibilità di visitare il Casino Boncompagni Ludovisi con un biglietto speciale legato al biglietto della mostra – l’esposizione offre un percorso unico tra opere raramente visibili e sorprendenti accostamenti, all’interno di uno spazio che testimonia il legame tra l’artista e i suoi mecenati.

Caravaggio 2025 sarà aperta tutti i giorni fino al 6 luglio 2025.