Carceri, La Russa “Gruppi presentino iniziative su sovraffollamento”

ROMA (ITALPRESS) – “Come presidente del Senato mi sono preoccupato della situazione che ho trovato nelle carceri e il tema che ho cercato venisse affrontato è quello del sovraffollamento. Ho trovato nel governo comprensione sul problema e anche impegno ad affrontarlo con un sistema carcerario più adeguato. Ma La mia preoccupazione rimane sui tempi. Non ho minimamente alcun dubbio che il governo voglia affrontare questo tema, ma nelle more qualcosa bisogna fare”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine del XX Congresso delle camere penali italiane, a Catania.

“Allora – ha spiegato – ho cercato in sede di capigruppo di stimolare un provvedimento che fosse comune a tutti i gruppi, che potesse aiutare in questa fase a rendere più agevole lo stato di detenzione anche trasformandola dal carcere in abitazione perchè sempre detenzione è. Ho affidato alla vicepresidente il compito di vagliare le possibilità, ma non è riuscita a trovare un’intesa per un testo comune. Per cui ho detto e lo dirò nella prossima capigruppo, che ciascun gruppo è a questo punto libero di assumere iniziative. Il mio rimane un auspicio riguardo la necessità che, nell’attesa che il governo possa completare i progetti che ha per rendere il sovraffollamento nelle carceri un qualcosa del passato, si faccia qualcosa nel presente”, ha concluso La Russa.

(ITALPRESS).

-Foto: Ufficio stampa Senato-