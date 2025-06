Casa, Federcasalinghe: ogni anno 12mila morti per combustione gas cucina

Roma, 4 giu. (askanews) – Ogni anno in Italia oltre 12mila persone perdono la vita a causa della combustione di gas nelle cucine delle abitazioni, mentre oltre 300mila bambini soffrono di malattie bronco-polmonari per lo stesso motivo. Sono i dati allarmanti che Federcasalinghe illustrerà il prossimo 12 giugno nel corso del convegno “Famiglie: Sicurezza, efficientamento energetico e mutui agevolati”, che si svolgerà presso il Parlamentino Inail di IV Novembre 144, a Roma.

“I dati sulla salute e la sicurezza familiare forniti dall’Oms – sottolinea la presidente di Federcasalinghe, Federica Gasparrini – sono allarmanti, ci parlano in Italia di 12 mila morti all’anno a causa della cottura a gas nelle cucine, di 300 mila bambini affetti da malattie bronco-polmonari senza contare le vittime e i danni causati delle esplosioni delle bombole di gas”.

Un allarme accolto da sei associazioni nazionali, che hanno deciso di fare squadra, allearsi ed impegnarsi nel divulgare informazioni alle famiglie, costituendo la Ats “Famiglie nel Sole”, con un chiaro e forte riferimento al fotovoltaico, come strumento di sicurezza e salute.

“Le associazioni – spiega Gasparrini – Obiettivo Famiglia/Federcasalinghe, Anta (Associazione Nazionale per la Tutela dell’Ambiente), Adiconsum, Casa del Consumatore, Federcentri e Assoutenti hanno costituito ‘Famiglie nel Sole’, per proporre soluzioni tecniche innovative, supportate da adeguati strumenti finanziari e dare informazioni, cultura, proposte concrete e operative per eliminare dalle abitazioni pericoli e inquinamento derivante dalla combustione del gas nelle cucine o quantomeno renderlo meno dannoso grazie ad una ventilazione molto accurata e pertanto più costosa”.