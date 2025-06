Casalino: “Rilanciare transizione 5.0”

Roma, 21 giu. (askanews) – “L’impresa dell’IA. Come le PMI italiane possono diventare più competitive grazie all’intelligenza artificiale” è il titolo del convegno tenutosi alla Camera dei Deputati, promosso dall’On. Alberto Gusmeroli e organizzato dall’Istituto per la Competitività I-Com in collaborazione con TeamSystem, che hanno presentato uno studio che approfondisce il ruolo strategico dell’Intelligenza Artificiale nel sistema produttivo italiano, in particolare, nelle PMI. A margine dell’evento abbiamo parlato con Paolo Casalino, Direttore Generale per la politica industriale, l’innovazione, le PMI e il Made in Italy: “L’intelligenza artificiale come sfida essenziale per il mondo delle imprese oggi e quindi direi un momento tra il presente e il futuro. Il presente ci dice transizione 4.0 funziona molto bene, transizione 5.0 è in fase di rilancio, abbiamo una rete di 50 centri di trasferimento tecnologico che fanno assessment, formazione, accompagnamento delle imprese all’utilizzo di queste tecnologie e quindi l’evoluzione e il futuro quale avremo nel 2025 è una nuova call per gli European Digital Innovation Hub, call europea che il Ministero finanzierà, transizione 4.0 continuerà per la parte di ricerca e sviluppo e 5.0 potrà essere in raccordo con la Commissione Europea adesso riprogrammata al fine di consentire più tempo per le imprese per completare i loro investimenti. Ricordiamo che transizione 5.0 ha la componente digitale come fondante e ha anche la formazione integrata”.