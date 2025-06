CDP a sostegno Intervento Specializzazione Intelligente Mimit

Roma, 20 giu. (askanews) – Alessia Valentinetti, Responsabile Strumenti Finanziari Agevolati di CDP, spiega quali sono le principali caratteristiche dell’Intervento specializzazione intelligente del Mimit e le opportunità che le imprese potranno cogliere:”L’intervento, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, andrà a sostenere progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevanza strategica che saranno realizzati dalle imprese operanti nelle Regioni del Mezzogiorno e consentirà a queste imprese di beneficiare di un contributo a fondo perduto concesso dal MIMIT e di un finanziamento agevolato concesso da CDP, a valere su risorse del Fondo Rotativo per le imprese, in affiancamento a un cofinanziamento concesso dal sistema bancario a tassi di mercato. Il mix di queste 3 componenti potrà consentire alle imprese di ottenere fondi fino all’integrale copertura delle spese di investimento ammesse alle agevolazioni – evidenzia Valentinetti -. Possono essere ammessi i progetti di R&S di importo compreso tra 3 e 20 milioni di euro, presentati da imprese di qualsiasi dimensione, oltre che dai centri di ricerca, e dovranno essere completati entro 3 anni dall’avvio. Le risorse complessivamente messe a disposizione sono pari a circa 600 milioni, il MIMIT interviene con un contributo a fondo perduto pari a 145 milioni, CDP concederà finanziamenti a tasso agevolato per un importo totale di 328 milioni a cui si affiancano i 130 milioni erogati dal sistema bancario a condizioni di mercato”.La misura si avvarrà del Fondo Rotativo Imprese, meglio conosciuto come FRI, ci può dare i dettagli dello strumento? In quali modalità CDP interviene a sostegno delle imprese?”Il FRI consente alle imprese beneficiarie di agevolazioni pubbliche di poter ottenere un finanziamento agevolato di CDP, in affiancamento a un finanziamento bancario e a un contributo a fondo perduto dei Ministeri – prosegue Valentinetti -. Questo strumento consente di sfruttare al meglio le sinergie che si possono creare tra le amministrazioni pubbliche, che promuovono iniziative agevolative, e concedono contributi a fondo perduto, e CDP che insieme al sistema bancario concede finanziamenti fino a 15 anni di durata. La valutazione agevolativa dei progetti è svolta dalle amministrazioni pubbliche o da un soggetto da loro delegato (il soggetto gestore), mentre la valutazione di merito creditizio è delegata da CDP alle banche che decidono di aderire alle diverse iniziative agevolative supportate dal FRI. Ottenuto l’esito positivo di entrambe le valutazioni CDP potrà concedere il finanziamento a tassi agevolati”.Quindi lo strumento dedicato allo sviluppo di progetti innovativi e digitali al Sud si aggiunge alla famiglia dei FRI, ci potrebbe fare una panoramica generale sui numeri generati dal Fondo?”Il FRI è operativo dal 2005 e ha consentito a CDP di supportare diversi bandi agevolativi a sostegno di settori quali il turismo, l’agricoltura, l’economia sociale/culturale. Una fetta rilevante rappresentata poi da iniziative a supporto di progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nell’ambito di interventi promossi dal MIMIT con il Fondo per la Crescita Sostenibile, a sostegno di progetti per l’industria sostenibile, l’Agenda digitale, il Green new deal, l’Economia circolare e da ultimo il bando “Specializzazione Intelligente”. Ad oggi con Il FRI sono state supportate oltre 3000 imprese, con finanziamenti agevolati concessi per oltre 4 miliardi di euro”.