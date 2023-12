“C’è ancora domani” re del box office, Paola Cortellesi batte Barbie

Roma, 29 dic. (askanews) – Fine d’anno da festeggiare per Paola Cortellesi. Il suo esordio alla regia, “C’è ancora domani”, dopo l’uscita dei dati Cinetel del 28 dicembre risulta il maggior incasso in Italia nel 2023 e il film più visto: con 32.249.958 di euro supera anche il fenomeno “Barbie” di Greta Gerwig con Margot Robbie, che ha ottenuto 32.122.053 di euro al botteghino, uscendo nelle sale lo scorso 20 luglio, ed è stato visto da 4.390.410 spettatori; in vantaggio quindi su Cortellesi che ha debuttato il 26 ottobre scorso alla Festa del cinema di Roma dove ha vinto il Premio del Pubblico, la Menzione Speciale Miglior Opera Prima e il Premio Speciale della Giuria, con 4.745.834 di presenze in sala.

“C’è ancora domani”, con la stessa Paola Cortellesi protagonista, è un omaggio al coraggio delle donne in bianco e nero, tra violenze in famiglia, discriminazioni e sogni di un futuro migliore. Si è aggiudicato anche il Biglietto d’oro e il Nastro d’Argento per il “Film dell’anno”, ed è già nella top cinque dei film italiani con più incassi di sempre, superando “La vita è bella” di Roberto Benigni. Davanti a lei solo Checco Zalone con i suoi quattro film, e non è escluso che continui a scalare la classifica.