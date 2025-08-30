Champions: City, Ajax, Borussia e PSG al debutto per le italiane

2 minuti per la lettura
ROMA (ITALPRESS) – Diramati dalla UEFA i calendari delle giornate della prima fase della prossima Champions League. Tante le grandi sfide, specialmente quelle che coinvolgeranno Napoli, Inter, Juventus e Atalanta.
La squadra di Antonio Conte affronterà nella sua prima uscita il Manchester City, un ritorno a casa per l’ex Kevin De Bruyne. Unica tappa inglese del cammino azzurro, che nell’ultima giornata invece ospiterà al Maradona il Chelsea di Enzo Maresca.
Le strade di Italia e Inghilterra si incrociano anche nel percorso dell’Inter. Cristian Chivu e i suoi se la vedranno infatti con Liverpool e Arsenal, attese entrambe a San Siro rispettivamente in occasione della sesta e settima giornata.
Per la Juventus invece l’ostacolo principale si chiama Real Madrid. Il 22 ottobre (3^ giornata) i bianconeri andranno ad affrontare la squadra di Xabi Alonso al Santiago Bernabeu, chiudendo poi il loro cammino contro il Monaco, ritrovando Paul Pogba nel match del principato.
Infine l’Atalanta, con l’esordio nella competizione per Ivan Juric in occasione della trasferta contro i campioni in carica del PSG. Oltre ai parigini, anche il Chelsea sulla strada dei bergamaschi, atteso al Gewiss Stadium il 9 dicembre, per la sesta giornata.
Questo il calendario del Napoli per la Champions League 2025-2026:
1^ GIORNATA
18 settembre 2025, ore 21
Manchester City-Napoli
2^ GIORNATA
1 ottobre 2025, ore 21
Napoli-Sporting Lisbona
3^ GIORNATA
21 ottobre 2025, ore 21
PSV Eindhoven-Napoli
4^ GIORNATA
4 novembre 2025, ore 18.45
Napoli-Eintracht Francoforte
5^ GIORNATA
25 novembre 2025, ore 21
Napoli-Qarabag
6^ GIORNATA
10 dicembre 2025, ore 21
Benfica-Napoli
7^ GIORNATA
20 gennaio 2026, ore 21
Copenhagen-Napoli
8^ GIORNATA
28 gennaio 2026, ore 21
Napoli-Chelsea
Questo il calendario dell’Inter per la Champions League 2025-2026:
1^ GIORNATA
17 settembre 2025, ore 21
Ajax-Inter
2^ GIORNATA
30 settembre 2025, ore 21
Inter-Slavia Praga
3^ GIORNATA
21 ottobre 2025, ore 21
Union Saint Gilloise-Inter
4^ GIORNATA
5 novembre 2025, ore 21
Inter-Kairat Almaty
5^ GIORNATA
26 novembre 2025, ore 21
Atletico Madrid-Inter
6^ GIORNATA
9 dicembre 2025, ore 21
Inter-Liverpool
7^ GIORNATA
20 gennaio 2026, ore 21
Inter-Arsenal
8^ GIORNATA
28 gennaio 2026, ore 21
Borussia Dortmund-Inter
Questo il calendario della Juventus per la Champions League 2025-2026:
1^ GIORNATA
16 settembre 2025, ore 21
Juventus-Borussia Dortmund
2^ GIORNATA
1 ottobre 2025, ore 21
Villarreal-Juventus
3^ GIORNATA
22 ottobre 2025, ore 21
Real Madrid-Juventus
4^ GIORNATA
4 novembre 2025, ore 21
Juventus-Sporting Lisbona
5^ GIORNATA
25 novembre 2025, ore 21
Bodo/Glimt-Juventus
6^ GIORNATA
10 dicembre 2025, ore 21
Juventus-Pafos
7^ GIORNATA
21 gennaio 2026, ore 21
Juventus-Benfica
8^ GIORNATA
28 gennaio 2026, ore 21
Monaco-Juventus
Questo il calendario dell’Atalanta per la Champions League 2025-2026:
1^ GIORNATA
17 settembre 2025, ore 21
PSG-Atalanta
2^ GIORNATA
30 settembre 2025, ore 18.45
Atalanta-Bruges
3^ GIORNATA
22 ottobre 2025, ore 21
Atalanta-Slavia Praga
4^ GIORNATA
5 novembre 2025, ore 21
Marsiglia-Atalanta
5^ GIORNATA
26 novembre 2025, ore 21
Eintracht-Atalanta
6^ GIORNATA
9 dicembre 2025, ore 21
Atalanta-Chelsea
7^ GIORNATA
21 gennaio 2026, ore 21
Atalanta-Atletica Bilbao
8^ GIORNATA
28 gennaio 2026, ore 21
Union Saint Gilloise-Atalanta
