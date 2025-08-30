Champions: City, Ajax, Borussia e PSG al debutto per le italiane

ROMA (ITALPRESS) – Diramati dalla UEFA i calendari delle giornate della prima fase della prossima Champions League. Tante le grandi sfide, specialmente quelle che coinvolgeranno Napoli, Inter, Juventus e Atalanta.

La squadra di Antonio Conte affronterà nella sua prima uscita il Manchester City, un ritorno a casa per l’ex Kevin De Bruyne. Unica tappa inglese del cammino azzurro, che nell’ultima giornata invece ospiterà al Maradona il Chelsea di Enzo Maresca.

Le strade di Italia e Inghilterra si incrociano anche nel percorso dell’Inter. Cristian Chivu e i suoi se la vedranno infatti con Liverpool e Arsenal, attese entrambe a San Siro rispettivamente in occasione della sesta e settima giornata.

Per la Juventus invece l’ostacolo principale si chiama Real Madrid. Il 22 ottobre (3^ giornata) i bianconeri andranno ad affrontare la squadra di Xabi Alonso al Santiago Bernabeu, chiudendo poi il loro cammino contro il Monaco, ritrovando Paul Pogba nel match del principato.

Infine l’Atalanta, con l’esordio nella competizione per Ivan Juric in occasione della trasferta contro i campioni in carica del PSG. Oltre ai parigini, anche il Chelsea sulla strada dei bergamaschi, atteso al Gewiss Stadium il 9 dicembre, per la sesta giornata.

Questo il calendario del Napoli per la Champions League 2025-2026:

1^ GIORNATA

18 settembre 2025, ore 21

Manchester City-Napoli

2^ GIORNATA

1 ottobre 2025, ore 21

Napoli-Sporting Lisbona

3^ GIORNATA

21 ottobre 2025, ore 21

PSV Eindhoven-Napoli

4^ GIORNATA

4 novembre 2025, ore 18.45

Napoli-Eintracht Francoforte

5^ GIORNATA

25 novembre 2025, ore 21

Napoli-Qarabag

6^ GIORNATA

10 dicembre 2025, ore 21

Benfica-Napoli

7^ GIORNATA

20 gennaio 2026, ore 21

Copenhagen-Napoli

8^ GIORNATA

28 gennaio 2026, ore 21

Napoli-Chelsea

Questo il calendario dell’Inter per la Champions League 2025-2026:

1^ GIORNATA

17 settembre 2025, ore 21

Ajax-Inter

2^ GIORNATA

30 settembre 2025, ore 21

Inter-Slavia Praga

3^ GIORNATA

21 ottobre 2025, ore 21

Union Saint Gilloise-Inter

4^ GIORNATA

5 novembre 2025, ore 21

Inter-Kairat Almaty

5^ GIORNATA

26 novembre 2025, ore 21

Atletico Madrid-Inter

6^ GIORNATA

9 dicembre 2025, ore 21

Inter-Liverpool

7^ GIORNATA

20 gennaio 2026, ore 21

Inter-Arsenal

8^ GIORNATA

28 gennaio 2026, ore 21

Borussia Dortmund-Inter

Questo il calendario della Juventus per la Champions League 2025-2026:

1^ GIORNATA

16 settembre 2025, ore 21

Juventus-Borussia Dortmund

2^ GIORNATA

1 ottobre 2025, ore 21

Villarreal-Juventus

3^ GIORNATA

22 ottobre 2025, ore 21

Real Madrid-Juventus

4^ GIORNATA

4 novembre 2025, ore 21

Juventus-Sporting Lisbona

5^ GIORNATA

25 novembre 2025, ore 21

Bodo/Glimt-Juventus

6^ GIORNATA

10 dicembre 2025, ore 21

Juventus-Pafos

7^ GIORNATA

21 gennaio 2026, ore 21

Juventus-Benfica

8^ GIORNATA

28 gennaio 2026, ore 21

Monaco-Juventus

Questo il calendario dell’Atalanta per la Champions League 2025-2026:

1^ GIORNATA

17 settembre 2025, ore 21

PSG-Atalanta

2^ GIORNATA

30 settembre 2025, ore 18.45

Atalanta-Bruges

3^ GIORNATA

22 ottobre 2025, ore 21

Atalanta-Slavia Praga

4^ GIORNATA

5 novembre 2025, ore 21

Marsiglia-Atalanta

5^ GIORNATA

26 novembre 2025, ore 21

Eintracht-Atalanta

6^ GIORNATA

9 dicembre 2025, ore 21

Atalanta-Chelsea

7^ GIORNATA

21 gennaio 2026, ore 21

Atalanta-Atletica Bilbao

8^ GIORNATA

28 gennaio 2026, ore 21

Union Saint Gilloise-Atalanta

