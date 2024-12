Chiara Amirante: Come vivere i temi e le sfide del Giubileo?

Roma, 24 dic. – A “I viaggi del cuore” Chiara Amirante, fondatrice di Nuovi Orizzonti, lo speciale di Canale5 sul Natale, nella sesta puntata in onda, ha trattato i temi del Giubileo: l’accoglienza, la custodia del creato, la fraternità e l’essere pellegrini di speranza per capire come possiamo dare il nostro contributo concreto per vivere queste sfide.”Per contribuire concretamente all’accoglienza, alla custodia del creato, alla fraternità e all’essere pellegrini di speranza, ognuno di noi può iniziare con piccoli gesti quotidiani di apertura e solidarietà verso gli altri – ha sottolineato Amirante -. È fondamentale imparare ad accogliere ogni persona con amore e senza pregiudizi, cercando di creare un ambiente in cui ognuno si senta amato e rispettato. Possiamo partire da semplici attenzioni che valorizzino chi ci circonda. In un mondo in cui spesso si rischia di essere troppo egocentrici, è essenziale aprirsi agli altri, specialmente a chi si trova ai margini della società, ascoltare con il cuore e cercare di offrire risposte concrete. Per quanto riguarda la custodia del creato, credo che sia un’urgenza assoluta e una responsabilità condivisa. Anche piccoli cambiamenti nelle nostre abitudini quotidiane possono fare la differenza. È importante aiutarci a sviluppare comportamenti responsabili verso l’ambiente, scegliendo uno stile di vita che rispetti la nostra Casa comune, ormai ferita da danni troppo gravi. Dobbiamo anche impegnarci a coltivare la fraternità universale, promuovendo pace e unità, accogliendo e rispettando le diversità, riconoscendo che siamo parte di un’unica famiglia umana. Tutti possiamo contribuire offrendo il nostro tempo e il nostro supporto a chi è in difficoltà. Oggi, più che mai, c’è bisogno di Pellegrini di Speranza: persone che non si arrendono, neppure davanti alle difficoltà più grandi. Con la nostra vita possiamo essere testimoni di speranza. Sono convinta che, di fronte alle grandi sfide che oggi ci coinvolgono direttamente, siamo chiamati a tradurre questi valori in azioni concrete nella vita quotidiana, perché ciascuno di noi, con piccoli gesti, può contribuire a rendere il mondo un posto migliore”.