Laterza, lite in Comune tra il neo sindaco e il comandante della Polizia locale

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Ha richiesto l’intervento dei carabinieri la lite nata in Comune a Laterza tra il neo sindaco Cristella e il comandante della Polizia Locale Frigiola. Accertamenti in corso per chiarire la vicenda

LATERZA (TARANTO) – Momenti di forte tensione questa mattina (27 maggio 2026) nella sede del Comune di Laterza, dove una lite tra il neo eletto sindaco Giuseppe Cristella e il comandante della Polizia locale Sandro Frigiola ha richiesto l’intervento dei carabinieri della stazione locale.

Secondo le prime ricostruzioni, l’acceso confronto sarebbe nato da presunte accuse mosse dal primo cittadino nei confronti del comandante, ritenuto intento a registrare la conversazione tra i due; circostanza che Frigiola avrebbe respinto. La discussione sarebbe poi degenerata. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità. Secondo quanto emerso, sia il sindaco, sia il comandante della Polizia locale sarebbero intenzionati a sporgere denuncia.