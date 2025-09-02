X
<
>

Chloe Malle (figlia del regista e di Candice Bergen) nuova direttrice di Vogue

| 2 Settembre 2025 17:27 | 0 commenti

Askanews
Share
1 minuto per la lettura

New York, 02 set. (askanews) – L’iconica rivista di moda Vogue ha nominato Chloe Malle nuova responsabile dei contenuti editoriali per Vogue Usa, inaugurando una nuova era dopo decenni sotto la direzione di Anna Wintour. Malle, 39 anni, lavora per Vogue da oltre un decennio e ha ricoperto diversi ruoli editoriali. Attualmente è direttrice di Vogue.com e co-conduttrice del podcast The Run-Through with Vogue. È figlia dell’attrice Candice Bergen e del compianto regista Louis Malle.

Share

Ti potrebbe interessare anche:


Zucchero: nel mio docu-film racconto Adelmo e il suo sradicamento
-------------------------
Zucchero torna live in Italia negli stadi
-------------------------
Zucchero da Londra: Non firmerei protocollo contro testi violenti
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA