Chloe Malle (figlia del regista e di Candice Bergen) nuova direttrice di Vogue

New York, 02 set. (askanews) – L’iconica rivista di moda Vogue ha nominato Chloe Malle nuova responsabile dei contenuti editoriali per Vogue Usa, inaugurando una nuova era dopo decenni sotto la direzione di Anna Wintour. Malle, 39 anni, lavora per Vogue da oltre un decennio e ha ricoperto diversi ruoli editoriali. Attualmente è direttrice di Vogue.com e co-conduttrice del podcast The Run-Through with Vogue. È figlia dell’attrice Candice Bergen e del compianto regista Louis Malle.