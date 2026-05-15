Serie A, gli arbitri della 37esima giornata: Roma-Lazio a Maresca, Massa per Juventus-Fiorentina

ROMA (ITALPRESS) – Sarà Fabio Maresca a dirigere Roma-Lazio, stracittadina fondamentale in chiave Champions per i giallorossi di Gasperini e in programma domenica alle 12. Insieme all’arbitro della sezione di Napoli, all’Olimpico ci saranno gli assistenti Peretti e Perrotti, il quarto ufficiale di gara Fabbri, quindi alla Var Di Bello e Abisso. Le altre gare decisive per la corsa Champions, che si giocheranno in contemporanea alla stracittadina della Capitale, sono Pisa-Napoli (arbitro Fourneau di Roma) Genoa-Milan (Sozza di Seregno), Juventus-Fiorentina (Massa di Imperia) e Como-Parma (Zufferli di Udine). Domenica, alle 15 a San Siro, la festa scudetto dell’Inter che riceve il già retrocesso Verona in un match che sarà diretto da Andrea Calzavara di Varese, mentre alle 18 è in programma Atalanta-Bologna (Perenzoni di Rovereto). In serata, tutte in contemporanea, le tre sfide che coinvolgono le tre squadre ancora impegnate nella lotta salvezza: alle 20.45 Cagliari-Torino (Arena di Torre del Greco), Sassuolo-Lecce (La Penna di Roma) e Udinese-Cremonese (Manganiello di Pinerolo).

LE DESIGNAZIONI COMPLETE

Como – Parma (ore 12)

arbitro: Zufferli di Udine

Genoa – Milan (ore 12)

arbitro: Sozza di Seregno

Juventus – Fiorentina (ore 12)

arbitro: Massa di Imperia

Pisa – Napoli (ore 12)

arbitro: Fourneau di Roma

Roma – Lazio (ore 12)

arbitro: Maresca di Napoli

Inter – Verona (ore 15)

arbitro: Calzavara di Varese

Atalanta – Bologna (ore 18)

arbitro: Perenzoni di Rovereto

Cagliari – Torino (ore 20.45)

arbitro: Arena di Torre del Greco

Sassuolo – Lecce (ore 20.45)

arbitro: La Penna di Roma

Udinese – Cremonese (ore 20.45)

arbitro: Manganiello di Pinerolo

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).