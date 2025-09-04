X
<
>

Cina, industrie pannelli fotovoltaici in rosso, interviene Pechino

| 4 Settembre 2025 14:16 | 0 commenti

Askanews
Share
1 minuto per la lettura

Roma, 4 set. (askanews) – Dopo anni di utili da record, l’industria dei pannelli fotovoltaici della Cina si ritrova improvvisamente in profondo rosso e il governo sta intervenendo, pressando le aziende, formalmente a controllo privato ma spesso legate alle autorità locali, per chiudere gli impianti fuori mercato e porre rimedio a un sempre più scomodo eccesso di capacità produttiva.

Lo riporta il Financial Times, rilevando che lo scorso anno la Cina ha prodotto pannelli fotovoltaici per l’equivalente di 588 GigaWatt, secondo i dati di Natixis, ben oltre la somma della sua domanda interna, pari a 277 GW, e della domanda estera, di 174 GW.

Nel 2022 e nel 2023 il settore macinava profitti da record, ma nel primo semestre di quest’anno il fatturato è crollato del 23 per cento e 6 dei maggiori produttori hanno visto le perdite raddoppiare a 20,2 miliardi di yuan, circa 2,8 miliardi di dollari, prosegue il quotidiano. Secondo Goldman Sachs il ritmo di produzione degli impianti è stato già tagliato al 54%, ma questo non basta a fermare l’emorragia.

Le crescenti perdite stanno creando allarme a Pechino in un contesto macroeconomico generale già ritenuto deflazionistico. Per questo, secondo il FT, a inizio luglio i dirigenti di 14 delle maggiori società produttrici cinesi sono stati convocati dal ministro dell’industria fresco di nomina, Li Lecheng che li ha esortati a intervenire in maniera risoluta per mettere fine alla corsa al ribasso sui prezzi e per velocizzare la chiusura di impianti ritenuti fuori mercato.

La Cina controlla circa il 90% della produzione mondiale di pannelli fotovoltaici e dispone ormai delle tecnologie più avanzate in questo settore.

Share

Ti potrebbe interessare anche:


Zucchero: nel mio docu-film racconto Adelmo e il suo sradicamento
-------------------------
Zucchero torna live in Italia negli stadi
-------------------------
Zucchero da Londra: Non firmerei protocollo contro testi violenti
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA