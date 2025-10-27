Cina: Premier Li, pronta a lavorare con UE su temi commerciali su basi paritarie

1 minuto per la lettura
KUALA LUMPUR (MALESIA) (ITALPRESS/XINHUA) – Il premier cinese Li
Qiang ha dichiarato lunedì che la Cina è pronta a collaborare con
l’Unione Europea per promuovere la risoluzione delle questioni
legate alla cooperazione economica e commerciale sulla base
dell’uguaglianza e del rispetto reciproco, attraverso il dialogo,
la consultazione, nonchè la reciproca comprensione e disponibilità a venirsi incontro.
Li ha rilasciato le dichiarazioni durante un incontro con il
presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, a margine dei
vertici dei leader sulla cooperazione dell’Asia orientale.
