Cina: Premier Li, pronta a lavorare con UE su temi commerciali su basi paritarie

| 27 Ottobre 2025 21:01 | 0 commenti

Top News Italpress, Italpress
KUALA LUMPUR (MALESIA) (ITALPRESS/XINHUA) – Il premier cinese Li
Qiang ha dichiarato lunedì che la Cina è pronta a collaborare con
l’Unione Europea per promuovere la risoluzione delle questioni
legate alla cooperazione economica e commerciale sulla base
dell’uguaglianza e del rispetto reciproco, attraverso il dialogo,
la consultazione, nonchè la reciproca comprensione e disponibilità a venirsi incontro.

Li ha rilasciato le dichiarazioni durante un incontro con il
presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, a margine dei
vertici dei leader sulla cooperazione dell’Asia orientale.

– Fonte foto: Xinhua –

(ITALPRESS).

