Cinema, per “La vita va così” miglior partenza italiana a box office

Roma, 27 ott. (askanews) – “La vita va così” di Riccardo Milani ha incassato oltre 1.600.000 in 4 giorni di programmazione, segnando la miglior partenza al box office per un film italiano da agosto, inizio della stagione cinematografica 2025.

Ieri, domenica 26 ottobre, il film, uscito nelle sale il 23 ottobre dopo l’anteprima alla Festa di Roma, ha ottenuto un incremento relativo agli incassi di quasi il 500% in più (485%) rispetto al primo giorno di programmazione.

Prosegue il tour del cast del film, che dopo aver salutato il pubblico in Sardegna, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio, nei prossimi giorni proseguirà gli incontri con gli spettatori in Abruzzo, Campania, Puglia e Sicilia.

“Sono veramente felice per l’affetto con cui il pubblico ha accolto La Vita Va Così. Ciò che cerco di fare è raccontare il mio Paese con passione e rispetto e vedere che questo arriva alle persone è la soddisfazione più grande” ha commentato Riccardo Milani.

Il film, con protagonisti Virginia Raffaele, Diego Abatantuono, Aldo Baglio, Giuseppe Ignazio Loi e con la partecipazione di Geppi Cucciari, è stato presentato come film d’apertura alle 20esima Festa del Cinema di Roma.

Alla soglia del nuovo millennio, due destini lontani si scontrano su una lingua di costa ancora incontaminata nel sud della Sardegna. Efisio Mulas è un pastore solitario, custode silenzioso di un tempo che sembra non esistere più. Vive lì da sempre, tra il mare e i suoi animali, nella piccola casa dove è nato. Dall’altra parte c’è Giacomo, presidente di un potente gruppo immobiliare, simbolo di un’Italia lanciata verso il futuro. È deciso a trasformare quella costa in un resort di lusso. Al suo fianco Mariano, capo cantiere e uomo pratico, ha il compito di convincere Efisio a cedere quell’ultimo lembo di terra. Tra questi mondi inconciliabili si muove Francesca, la figlia di Efisio, divisa tra le sirene del cambiamento e l’appartenenza alla propria terra.