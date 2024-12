Cleveland e Houston vincono i big match, Lakers corsari

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Cleveland mantiene la vetta a Est nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Nel big-match con Boston, i Cavaliers respingono l’assalto al primato dei Celtics, che si arrendono per 115-111 con 35 punti siglati da Mitchell (33 di Tatum tra i campioni in carica). Prima contro seconda anche a Ovest, dove gli Houston Rockets battono Oklahoma City per 118-85, insidiando così assai da vicino al leadership dei Thunder a Ovest. A fare la differenza per la franchigia texana la ‘mano caldà di VanVleet, a referto con un bottino personale di 38 punti. Harden sempre di più nella storia: infila 39 punti, trascina i Los Angeles Clippers al successo per 126-122 contro i Denver Nuggets e, soprattutto, con tre triple diventa il secondo giocatore di sempre, dopo Curry, a superare quota 3000 dalla lunga distanza. Inutili, per il quintetto del Colorado, i 28 punti timbrati da Jokic. Affermazioni esterne al cardiopalma per Los Angeles Lakers e Orlando Magic, che si impongono rispettivamente per 105-104 e 100-92 sui parquet di Utah Jazz e Brooklyn Nets. Tra i californiani, 60 punti complessivi della coppia Davis-James, il team della Florida fa il colpaccio nonostante i 46 del duo Johnson-Schroder. Fanno festa lontani da casa anche San Antonio e Dallas: gli Spurs violano l’impianto dei Sacramento Kings per 127-125 con 34 punti di uno scatenato Wembanyama, mentre i Mavericks espugnano il campo del Portland Trail Blazers per 137-131 sfruttando la vena realizzativa di Doncic e Grimes, a referto con 36 e 28 punti. Sfruttano il calore del pubblico amico i Memphis Grizzlies, che si impongono senza particolari problemi sugli Indiana Pacers per 136-121 con 25 punti di Jackson; vittorie casalinghe anche per i New York Knicks (118-85 sui New Orleans Pelicans) e i Toronto Raptors (119-116 su Miami Heat).

