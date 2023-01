Cocciaretto ai quarti a Hobart, Paolini ko nel derby

HOBART (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Elisabetta Cocciaretto ai quarti di finale dell’Hobart International, torneo WTA 250 da 259.303 dollari di montepremi sul cemento di Hobart, in Tasmania (Auatralia). Nella notte italiana la 21enne di Fermo, numero 69 WTA, si è aggiudicata per 62 61, in appena 56 minuti di partita, il derby tricolore contro Jasmine Paolini, numero 65 del ranking. Ai quarti Cocciaretto sfiderà la statunitense Bernarda Pera che si è imposta con il punteggio di 6-4, 6-7 (3), 6-4 sulla tedesca Laura Siegemund.

– foto LivePhotoSport –

