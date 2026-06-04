Energia, Meloni: con ok flessibilità 14 mld da spendere in tre anni

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Roma, 3 giu. (askanews) – “La Commissione europea ha accolto la richiesta italiana di avere maggiore possibilità di bilancio per affrontare la crisi energetica e questo ci consentirà di spendere 14 miliardi di euro nei prossimi tre anni per mitigare l’impatto dell’aumento dei prezzi dell’energia che colpisce chiaramente le famiglie vulnerabili, le imprese energivore, che colpisce gli italiani”. Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video postato sui social, corredato dalla frase “L’Italia ancora una volta indica la strada all’Ue”.
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