Consegnati Collari d’Oro 2023, Malagò “Sport eccellenza paese”

ROMA (ITALPRESS) – Una giornata all’insegna dello sport per omaggiare le imprese e gli sportivi protagonisti di un 2023 da record. Sono stati consegnati al Coni i Collari d’Oro 2023, il massimo riconoscimento che viene assegnato agli sportivi che si sono resi protagonisti sui palcoscenici internazionali. “Veniamo da un triennio di risultati mai ottenuti prima nella storia. Il Coni sovrintende 48 federazioni, sono 382 discipline diverse. L’Italia è il Paese che prova di più non solo a fare sport, ma anche ad essere competitivo. E’ la nostra forza e anche la nostra debolezza, ma è un modello che non lascia indietro nessuno. Abbiamo vinto così medaglie in discipline insospettabili. La stessa storia la possiamo raccontare a Parigi, soprattutto grazie a sport ‘nuovì come risultati. Lo sport italiano è una eccellenza del Paese, e di questo siamo molto orgogliosi”, ha ricordato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, prima di aprire le danze. E a ballare sono stati tantissimi: dai campioni mondiali del taekwondo, Simone Alessio e Vito Dell’Aquila, alla campionessa mondiale di pentathlon moderno Elena Micheli, passando per l’Italia del tennis che ha vinto la Coppa Davis – con Filippo Volandri a ritirare la Palma d’Oro al merito tecnico – al campione del mondo della MotoGp Francesco “Pecco” Bagnaia fino a Matteo Zurloni nell’arrampicata, Federica Brignone e Marta Bassino nello sci. E ancora Gianmarco Tamberi, uno dei candidati ad essere portabandiera alle Olimpiadi di Parigi 2024, ruolo per il quale lo stesso Malagò ha assicurato che “c’è una bella concorrenza ma è meglio avere questi problemi che non averli”. Folta, inoltre, anche la rappresentanza di atleti paralimpici che ha visto Francesca Tarantello premiata nel triathlon, Lambertini e Vio nella scherma, così come tutto il gruppo di nuoto, atletica e sport invernali. “Il nostro sistema dimostra ancora una volta di esser capace di primeggiare: ci sono Paesi che vengono in Italia per studiarci. Deve essere un ulteriore orgoglio per tutti noi, perchè è merito di tutti noi. Quello che abbiamo prodotto è positivo non solo per lo sport, ma per il Paese”, ha sottolineato Luca Pancalli, presidente Cip. Tra i premiati, poi, anche alcune delle personalità sportive che si sono messe maggiormente in luce come Angelo Cito, presidente Fita, Mario Scarzella, presidente Fitarco, Luciano Bonfiglio, presidente Federcanoa, il presidente Segafredo e della Virtus Bologna Massimo Zanetti e Antonio Dal Monte mentre per le società hanno ricevuto il premio il Monza, la Virtus Partenopea, lo sci club Bardonecchia, la società Sportiva Sturla e il Tiro a segno Nazionale sezione Treviso.

– foto spf/Italpress –

(ITALPRESS).