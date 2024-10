Consulta, Conte: no a logiche spartitorie su istituzioni di garanzia

Roma, 8 ott. (askanews) – “Noi non possiamo assecondare i blitz delle forze di maggioranza per eleggersi il proprio giudice costituzionale. Quando si tratta di istituzioni di garanzia, fra l’altro la magistratura più elevata, la Corte costituzionale, non sono ammissibili logiche spartitorie, blitz del genere”. Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte, parlando a margine di un convegno della Uil sulla sicurezza.