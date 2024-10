Consulta,Lollobrigida: dialogo? Finito tempo trattative di Palazzo

Firenze, 12 ott. (askanews) – “I padri costituenti hanno dato linee guida precise su come garantire le nostre istituzioni e hanno scritto quale era il metodo per arrivare a questo obiettivo: ovvero il dibattito parlamentare e il voto parlamentare con soglie precise. Non c’è altro metodo di quello parlamentare che i padri costituenti hanno dato, e che noi intendiamo perseguire. Se qualcuno pensa che su tutto ci debba essere una trattativa di palazzo, tra segreterie di partiti, è finito quel tempo”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida rispondendo, a margine della festa del Foglio a Firenze, a una domanda sul dialogo richiesto dall’opposizione – richiesta rilanciata anche oggi dalla segretaria del Pd Elly Schlein – in merito all’elezione di un giudice della Corte Costituzionale.