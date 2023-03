Continental lancia versione Advanced della app ContiConnect 2.0

HANNOVER (GERMANIA) (ITALPRESS) – Continental sta introducendo la versione Advanced della sua soluzione ContiConnect 2.0 per la gestione da remoto degli pneumatici che ora, oltre alla pressione e alla temperatura, consente la registrazione di dati aggiuntivi come la profondità del battistrada e le condizioni dello pneumatico. Un upgrade importante che segna il passaggio da un sistema di puro monitoraggio a uno di asset management. La versione standard di ContiConnect consente già un monitoraggio complessivo dello pneumatico grazie ai suoi strumenti personalizzati. “Il pacchetto Advanced permette ora agli utenti di sfruttare tutti i vantaggi della gestione dello pneumatico”, spiega Dushyanth Rajagopal, Product Manager Digital Solutions di Continental. Con ContiConnect 2.0 Advanced, lo pneumatico può essere tracciato individualmente, sia sul veicolo in movimento che in deposito. Ogni pneumatico ha infatti un “corrispettivo digitale” nel sistema completo di codice prodotto e ciò permette al cliente di sapere sempre quale pneumatico monta il veicolo e dove questo si trovi. Il nuovo sensore ContiConnect di seconda generazione inoltre è in grado di trasmettere informazioni sulla distanza percorsa, permettendo così alle flotte di avere sempre sotto controllo il chilometraggio degli pneumatici. Infine, il sistema indica anche il livello di carica della batteria del sensore.

In aggiunta alla lettura precisa dei dati, gli utenti di ContiConnect 2.0 Advanced ricevono anche avvisi e raccomandazioni riguardo alla manutenzione del veicolo. “Questo apre la strada a una gestione della flotta ancora più efficiente, semplice, sostenibile e orientata al futuro”, sottolinea Rajagopal.

L’aggiornamento dell’App On-Site porta ContiConnect direttamente sullo smartphone dell’utente. Questo avviene grazie alla funzionalità Bluetooth della nuova generazione di sensori che permette l’invio dei dati direttamente all’applicazione. In questo modo il monitoraggio della profondità del battistrada e delle condizioni degli pneumatici può essere effettuato anche direttamente sul veicolo in movimento, rendendone così la gestione più semplice e comoda. Con la sua App On-Site, il nuovo portale web e la Driver App, Continental ha le giuste soluzioni per soddisfare le diverse esigenze dell’utente.

