Convenzione fra Comitato Fair-Play, Digital Hub e APSP

ROMA (ITALPRESS) – La Sala Giunta del Coni a Palazzo H, mercoledì 31 gennaio alle 10.30, ospiterà la conferenza stampa di presentazione della convenzione tra il Comitato Nazionale Italiano Fair Play (CNIFP), la Fondazione Italian Digital Hub (IDH) e l’Associazione Prestatori Servizi di Pagamento (APSP).

Il titolo dell’evento, “Digital Fair Play”, fa riferimento alla necessità di supportare in maniera etica anche lo sviluppo degli ecosistemi digitali. In occasione del suo trentennale, il CNIFP, Associazione Benemerita del Coni guidata da Ruggero Alcanterini, ha ritenuto fondamentale promuovere una serie di iniziative, tra cui quelle afferenti il mondo digitale, volte a supportare operatori del settore e cittadini, nell’ottica di una transizione etica della società civile. IDH è una Fondazione, presieduta da Maurizio Pimpinella, che nasce con l’obiettivo di fornire servizi di consulenza tecnologici e innovativi a supporto di aziende, pubblica amministrazione centrale e locale, enti pubblici, associazioni di categoria, al fine di favorire la digital trasformation e lo sviluppo dell’imprenditoria con una più forte cultura della competitività e della codificazione di nuovi modelli di business. La Fondazione IDH, in virtù delle varie ed ampie competenze che la compongono, funge quindi anche da centro studi e laboratorio di idee, progetti ed iniziative sul digitale a supporto dell’APSP.

Al tavolo dei relatori, oltre ai rispettivi presidenti, prenderanno la parola altri rappresentanti di organismi del mondo associativo a livello nazionale, interessati al processo di digitalizzazione del Paese, tra cui: Antonino Viti, a capo dell’Associazione Italiana di Cultura, Sport e Tempo Libero (Acsi); Ezio Bonanni, avvocato e mente operativa dell’Osservatorio Nazionale Amianto (ONA); Michela Perrotta, amministratore unico di You Emergency. Saranno invitati all’evento rappresentanti istituzionale trasversali. Media partners dell’iniziativa sono: Arena Digitale (www.arenadigitale.it), America Oggi Tv (www.americaoggitv.com), Canale Europa TV (www.canaleeuropatv.tv) e Radio Leon (www.radioleon.it).

