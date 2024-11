Coppa Davis, Berrettini vince il secondo set: si va al terzo

Roma, 23 nov. (askanews) – Un set pari tra Matteo Berrettini e l’australiano Kokkinakis. Dopo aver perso il primo parziale al tie break, l’azzurro ha piazzato il break decisivo all’ottavo game. Prima portando il game ai vantaggi: il passante di Berrettini vale la prima palla break, ma la risposta è troppo profonda e non viene sfruttata. Il tennista romano ne conquista una seconda e questa volta non perdona. Matteo serve per il set e non sbaglia: 6-3.