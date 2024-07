Coppa Italia, le date: via il 4 agosto e finale 14 maggio

Roma, 4 lug. (askanews) – La Lega calcio di serie A ha reso note le date della Coppa Italia 2024/2025. La Coppa Italia Frecciarossa – competizione trasmessa in esclusiva da Mediaset – aprirà i battenti dal 4 agosto con il turno preliminare che darà l’accesso al tabellone principale con i trentaduesimi di finale previsti la settimana successiva, l’11 agosto a una settimana esatta dall’inizio del campionato. Entro la fine del 2024 rimarranno solo otto squadre in corsa che a partire da febbraio 2025 si sfideranno tra quarti, semifinali (andata e ritorno) e finale, prevista per il 14 maggio.

LE DATE DELLA COPPA ITALIA FRECCIAROSSA 2024/25

Turno preliminare – 4 agosto 2024

Trentaduesimi – 11 agosto 2024

Sedicesimi – 25 settembre 2024

Ottavi di finale – 4 e 18 dicembre 2024

Quarti di finale – 5 e 26 febbraio 2025

Semifinale andata 2 aprile 2025

Semifinale ritorno 23 aprile 2025

Finale 14 maggio 2025