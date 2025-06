Corrado Azzollini nominato rappresentante Film Commission per Marocco in Italia

Roma, 25 giu. (askanews) – Il Presidente della Marrakech Film Commission, Fouad Challa, ha nominato il produttore Corrado Azzollini quale rappresentante della Film Commission per il Marocco in Italia. La Marrakech Film Commission è la più grande del Marocco e si estende sino alla città di Essauira.

Questa nomina è stata conferita in riconoscimento del suo impegno nella promozione della cooperazione internazionale nei settori del cinema e dell’audiovisivo.

Il ruolo di Corrado Azzollini sarà quello di promuovere attivamente gli obiettivi della Marrakech Film Commission in Italia e di contribuire alla creazione di un legame forte e dinamico tra l’Italia e il Marocco, con particolare attenzione alla regione di Marrakech-Safi.

Dichiara Corrado Azzollini: “Il legame con questo continente mi accompagna da sempre, è un legame profondo e importante sia dal punto di vista lavorativo che personale. Il Marocco sicuramente è la nazione africana che meglio si sta muovendo nel panorama internazionale e l’attenzione al cinema e all’audiovisivo ne sono la testimonianza diretta. Sono anni che lavoro e realizzo opere in Marocco e collaboro con produttori locali, credo che sia una terra che può offrire molto al cinema internazionale e che ha già un buon livello di maestranze. Questa collaborazione trasversale può essere molto interessante e produttiva”.

Dichiara il Presidente Fouad Challa: “Attraverso la collaborazione con Corrado Azzollini, intendiamo incoraggiare gli scambi culturali e creativi, facilitare le coproduzioni e sviluppare opportunità di finanziamento artistico, crescita professionale e scambio di talenti tra i due Paesi”.

Corrado Azzollini è produttore e distributore cinematografico fondatore e presidente delle società Draka Production e Distribution (Draka Cinema). È autore di film, documentari e serie TV di successo, distribuiti in Italia e all’estero.

E’ presidente nazionale di Confartigianato Cinema e Audiovisivo.

Con Draka, ha ottenuto successi in circuiti festivalieri nazionali e internazionali come il TIFF (Toronto International Film Festival), i Nastri D’Argento, Festa del Cinema di Roma – Alice nella Città, Bif&st (Bari International Film Festival).

Membro di giuria in numerosi festival, partecipa ai maggiori mercati di settore, in Italia e all’estero.

È responsabile delle Relazioni per lo sviluppo di rapporti di collaborazione tra l’Università di Stato del Marocco e l’Italia presso l’Università ENSAD – École Nationale Supérieure d’Art et de Design di Casablanca. Dal 2025 è partner e coodirettore artistico del festival di Fedala (Mohammedia), primo festival universitario Africano.

È presidente dello storico cinema romano Azzurro Scipioni che con la sua riapertura restituisce al pubblico un luogo prezioso dedicato alla cultura libera e al cinema d’autore.