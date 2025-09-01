Cremlino, tra Putin e Trump nessun accordo su incontro con Zelensky

TIANJIN (CINA) (ITALPRESS) – Il presidente russo Vladimir Putin non ha ancora raggiunto un accordo con Donald Trump su un incontro trilaterale o individuale con Volodymyr Zelensky. Lo ha detto il consigliere presidenziale del Cremlino, Yury Ushakov al giornalista di VGTRK, Pavel Zarubin. “Finora, ciò che viene riportato dalla stampa non è esattamente quello che abbiamo concordato. Si parla di un incontro trilaterale, di un incontro tra Putin e Zelensky, ma nello specifico, per quanto ne so, non c’è stato alcun accordo tra Putin e Trump su questo”, ha sottolineato Ushakov, secondo cui non ci sono ancora proposte concrete.

