Cultura, dal 3 al 6 luglio NABA partecipa al festival Videocittà

Roma, 1 lug. (askanews) – NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, partecipa a Videocittà – Il Festival della Visione e della Cultura Digitale dal 3 al 6 luglio 2025, presso il complesso del Gazometro di Roma, con due progetti distinti ma accomunati da un approccio creativo e interdisciplinare: Sguardi sulla città e Lexus Design Visionaries: LBX – Redefining Automotive Design.

Il primo, Sguardi sulla città, è realizzato dagli studenti del Triennio in Communication and Graphic Design del campus di Roma, in collaborazione con APA.

Il progetto nasce come esito di un percorso didattico volto a esplorare il linguaggio audiovisivo contemporaneo e la relazione tra immagine in movimento, paesaggio urbano e poetica dello sguardo. Le opere, proiettate all’interno del Giardino by Ploom, trasformano il contesto naturale in uno spazio immersivo e onirico. I lavori, pensati per ledwall, reinterpretano visivamente la città attraverso frammenti digitali che fondono luce, ritmo e immaginazione, restituendo una visione emozionale e alternativa di Roma.

Accanto a questo progetto, all’interno del festival sarà visibile anche una selezione di opere nate dalla collaborazione tra NABA e Lexus, brand simbolo di lusso visionario, che ha coinvolto studenti del campus di Milano in un workshop intensivo nella sede romana dell’Accademia. Il progetto, Lexus Design Visionaries: LBX – Redefining Automotive Design, ha proposto una riflessione sul crossover ibrido Lexus LBX, invitando gli studenti a “scomporre” e “re-immaginare” l’auto come oggetto simbolico e generatore di nuove forme.

Con questa doppia partecipazione, NABA conferma il proprio impegno nella formazione di giovani talenti attraverso esperienze che connettono didattica, creatività, territorio e industria, favorendo uno sguardo contemporaneo sul mondo e sulle sue trasformazioni.

NABA, Nuova Accademia di Belle Arti.

NABA è la più grande Accademia di Belle Arti in Italia, riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) dal 1981. Con campus a Milano e Roma, propone corsi di primo e secondo livello in design, fashion design, grafica e comunicazione, arti multimediali, nuove tecnologie, scenografia e arti visive, oltre a programmi PhD e speciali. È stata selezionata da QS World University Rankings® by Subject come la migliore Accademia di Belle Arti italiana e tra le prime 100 al mondo in ambito Art & Design (www.naba.it).