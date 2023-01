Cultura, Sangiuliano “Serve una riforma organica delle soprintendenze”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ mia intenzione mettere mano a una riforma organica delle soprintendenze perchè non è accettabile la disomogeneità delle decisioni”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in audizione alle commissioni Cultura di Camera e Senato sulle linee programmatiche del suo dicastero.

“Se un palazzo del ‘700 ricade in una provincia italiana – ha spiegato – ha un trattamento, se ricade in un’altra provincia ha un trattamento diverso. Sul territorio nazionale i comportamenti devono essere omogenei e bisogna andare a una riforma soprattutto per qualificare il livello dei soprintendenti. Ce ne sono bravissimi e ce ne sono meno bravi”, ha aggiunto Sangiuliano.

