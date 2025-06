Cultura, torna Il Libro Possibile in Puglia: tema 2025 Viva la Vida

Roma, 3 giu. (askanews) – Il Libro Possibile 2025 torna in Puglia nelle sue storiche sedi di Polignano a Mare, dal 9 al 12 luglio e di Vieste, dal 22 al 26 luglio. Il cartellone estivo della XXIV edizione arriva dopo il successo della tappa di Londra, che a marzo di quest’anno ha segnato l’esordio internazionale del festival sul palcoscenico dell’editoria mondiale. La direttrice artistica Rosella Santoro, per gli appuntamenti dell’estate in Puglia, ha scelto il tema ‘Viva la Vida’, dal titolo del celebre brano dei Coldplay, ispirato all’ultimo dipinto di Frida Kahlo. Un titolo che è un inno alla vita e farà da filo rosso – e colonna sonora – agli incontri nelle piazze vista mare, all’ora del tramonto.

‘In un tempo segnato da crisi mondiali, guerre e disorientamento globale – ha spiegato Rosella Santoro – la cultura è un esercizio di resistenza e libertà. ‘Viva la Vida’ è un invito a non cedere alla paura, a opporre la bellezza alla brutalità, l’immaginazione alla rassegnazione’. La narrazione del mondo che stiamo vivendo sarà inevitabilmente al centro degli incontri in programma, per approfondire i fatti attraverso le lenti del sapere, della letteratura e del pensiero critico. Per trovare, nelle parole degli ospiti, il significato profondo delle nostre vite. ‘Viva la Vida – ha concluso la direttrice artistica – vuole essere un manifesto scritto a più mani, da impaginare nella XXIV edizione #iLP25 e consegnare al pubblico’.

Il Libro Possibile raccoglierà su carta i pensieri autografi degli autori intervenuti: un’opera corale, che custodirà visioni e riflessioni emerse nelle serate di dialogo costruttivo e di vita. L’opera-manifesto sarà svelata al termine del festival e sarà intitolata Viva la Vida! Gli interventi saranno un invito a ritrovare senso e bellezza della vita attraverso le parole, le storie e il pensiero di grandi figure viventi del nostro tempo. Prenderanno parte oltre 250 scrittori: pluripremiati autori, giornalisti, scienziati, artisti, magistrati, filosofi, imprenditori, cantautori, esponenti delle istituzioni. I libri saranno il cuore del festival, ma anche un atto poetico, politico, dissacrante, libero e necessario per la collettività.

Tra i nomi internazionali più attesi a #iLP25, torna Jonathan Coe, il romanziere britannico già protagonista al Libro Possibile Londra 2025; per la prima volta la scrittrice iraniana Azar Nafisi, che in Italia pubblica per Adelphi e incarna il tema ‘Viva La Vida’, per aver sfidato l’oppressione del regime degli ayathollah scegliendo di vivere da donna libera

senza mai smettere di lottare per la libertà di tutte; Bjorn Larsson, filologo, traduttore, scrittore e appassionato velista, capace di comprendere la vita con la sua Filosofia minima del pendolare (Bompiani); lo scrittore norvegese Aslak Nore maestro del thriller e dei colpi di scena, con Gli eredi dell’Artico (Marsilio) porta al festival un thriller politico

contemporaneo che mescola le attuali tensioni dell’Europa alla fragilità dell’animo. Infine, l’autrice palestinese Alae Al Said, propone una testimonianza letteraria intensa con Il ragazzo con la kefiah arancione (Ponte alle Grazie), uno sguardo giovane e penetrante su uno dei conflitti più radicati del nostro tempo.

Il Libro Possibile 2025 accoglierà anche quest’anno il confronto con le istituzioni, invitandole a riflettere sul ruolo della politica, della cultura e della parola pubblica in un presente fragile e complesso. Tra i vari appuntamenti, le Lectio Magistralis di Massimo Cacciari, Umberto Galimberti, Stefano Mancuso, Massimo Recalcati. Per la sezione Economia e Imprenditoria, Marco Tronchetti Provera, Tommaso Pincio e Antonello Piroso dialogherannano su come sta cambiando la società prendendo spunto da cinque parole che accompagnano la nostra quotidianità: tatuaggi, alberi, meditazione, orologio, post. Incontri con Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica di Milano, ed Elsa Fornero, economista e docente all’Università di Torino, entrambi già membri di governo e oggi attivi divulgatori; Tommaso Ebhardt, managing editor di Bloomberg per il Sud Europa; Andrea Prencipe, economista e già rettore della Luiss; Aminata Gabriella Fall, influencer e fondatrice del progetto Pecuniami; il senatore Mario Turco e l’ex governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco.

A #iLP25 interverranno inoltre ‘alfieri’ della legalità come l’ex presidente del Senato Pietro Grasso, il Procuratore di Perugia Raffaele Cantone e il Consigliere di Stato Francesco Caringella. Il Procuratore di Napoli Nicola Gratteri, tornerà a svelare i volti cangianti delle mafie 4.0, mentre Lirio Abbate firmerà un’indagine straordinaria sui diari privati di Matteo Messina Denaro.

A completare il quadro, la testimonianza civile di Dario Vassallo, fratello del “sindaco pescatore” di Pollica, vittima di un attentato mafioso rimasto impunito.

Per la Narrativa, accanto a firme affermate come Alice Basso, Diego De Silva, Erri De Luca, Mario Desiati, Costanza DiQuattro, Gabriella Genisi e Nadia Terranova – tra i finalisti del Premio Strega 2025 -, il Libro Possibile accoglie voci nuove e debutti sorprendenti. Dal thriller morale nella giungla amazzonica Meccanica di un addio di Carlo Calabrò (Marsilio) al potente romanzo di formazione La grande sete (Garzanti) di Erica Cassano, fino all’irriverente esordio di Chiara De Silva con Congiuntivi sbagliati (Marsilio).

Tra le presentazioni delle più recenti uscite in libreria: Le chiamava persone medicina (Rizzoli), il nuovo romanzo poetico di Gio Evan; La verità è un fuoco di Agnese Pini (Garzanti), racconto intimo sull’identità; Alberto D’Amico firma Un milione di fragili intenti (Santelli), storia d’amore same-gender. Completano il quadro la storia vera di Frollino, il mio bambino magico (Mondadori) affetto da una rara sindrome, di Giada Di Berardino e Anna Cherubini, e Vipera (Feltrinelli) di Ilaria Salis, diario politico e personale nato dal carcere in Ungheria. E ancora Elisa True Crime, Sandra Bonzi, Vittorio Colitta, Pierluigi Manzo, Michele Masneri, Angelo Mellone, Alessio Orsingher, David Lubrano, Francesca Mautino.

Ampio anche il parterre di autori per la Saggistica. Saranno presenti: Annarita Briganti, Italo Bocchino, Stefano Boeri, Antonio Calabrò, Gianrico Carofiglio, Giuseppe Cruciani, Tommy Dibari, Rachele Ferrario, Tiziana Ferrario, Oscar Farinetti, Massimo Giannini, Laura Pranzetti Lombardini, Francesco Marzella, Leonardo Mendolicchio, Salvo Noè, Antonio Padellaro, Micaela Palmieri, Michele Partipilo, Manuela Pompas, Daniele Orazi, Sigfrido Ranucci, Marzia Roncacci, Sergio Rizzo, Simona Ruffino, Alessandro Sallusti, Paolo Taticchi, Emilio Targia, Gennaro Vessio.

Un’ampia sezione dedicata alle guerre, attraverso il punto di vista incrociato di scrittori, giornalisti, storici, intellettuali e militari. Dai nuovi fronti del Medio Oriente all’ombra lunga del Novecento, dai linguaggi della propaganda alle dinamiche della disinformazione, il Libro Possibile 2025 accoglie uno spazio di confronto ad alta intensità critica sul significato – e sul peso – della parola “guerra”.

Luciano Canfora, tra i massimi accademici e filologi classici italiani, guida la riflessione storica con il suo sguardo lucido e anticonvenzionale. È anche direttore della nuova collana Orwell di Edizioni Dedalo, una serie di pamphlet agili e incisivi sui grandi temi della contemporaneità, pensata per fornire chiavi di lettura alternative al disordine internazionale. I primi titoli della collana — La Nato in guerra di Fabio Mini e Le guerre che ti vendono di Sara Reginella — saranno presentati a Il Libro Possibile dai due autori che, da prospettive differenti, svelano i meccanismi nascosti delle guerre contemporanee, tra retroscena strategici e propaganda mediatica. Con loro, Luca Sommi, giornalista e autore televisivo, pronto a tornare in librerai proprio a luglio con Solo amore. Per un manifesto in difesa degli animali. (PaperFirst).

Tra le Esclusive #iLP25, farà tappa a Polignano a Mare, Il Grande Romanzo della Bibbia, ovvero lo spettacolo teatrale tratto dall’omonimo libro di Aldo Cazzullo, che sarà in scena con Moni Ovadia e con le partiture musicali live di Giovanna Famulari. Il grande romanzo della Bibbia è stato il libro più venduto in Italia nel 2024, ora dai teatri d’Italia alle piazze del Libro Possibile, solo per #iLP25, con una tappa speciale del tour, per proporre una lettura della Bibbia, come il primo grande romanzo della nostra civiltà.

Inoltre, come da consuetudine la musica è parte fondante della narrazione collettiva di ogni edizione del festival. Anche quest’anno, le terrazze di Polignano a Mare e le piazze assolate che affacciano sulla costa di Vieste ospitano musicisti-autori che raccontano sé stessi attraverso libri che sono confessioni, bilanci, inviti alla libertà. Alla XXIV edizione, anche un mini live esclusivo del cantante Ermal Meta, pensato e realizzato in dialogo con il tema Viva la Vida: una performance musicale che unisce musica e parola in un’esperienza irripetibile. Tra gli altri musicisti, presenti in veste di autori, per parlare dei loro libri tornano al festival Al Bano Carrisi, con Il sole dentro (Mondadori); Red Canzian con Centoparole per raccontare una vita (Sperling and Kupfer); Niccolò Fabi con Libertà negli occhi (BMG, 2025); Erica Mou con Una cosa per la quale mi odierai (Fandango); Rita Pavone, con Gemma e le altre (La nave di Teseo+); Beatrice Venezi con Puccini contro tutti (Utet), Cosimo Damiano Damato firma con Fuori piove una canzone di Jannacci (Aliberti) chiude la sua “trilogia dell’amore, delle inquietudini e delle rivoluzioni”. A impreziosire l’incontro, gli interventi musicali del Maestro Gianni Iorio, tra i più raffinati interpreti del bandoneón in Europa.

Cinema, radio e tv diventano pagina scritta: al Libro Possibile 2025 le celebrities del piccolo e grande schermo si mettono alla prova con narrativa, saggistica e autobiografie, raccontando vite pubbliche e private, passioni e fragilità, tra confessioni intime e osservazioni taglienti sul mondo dello spettacolo. Dai memoir di Jane Alexander e Marco Bonini al debutto narrativo di Alberto Matano che sarà in dialogo con la giornalista Elvira Serra, dai ritratti cult di Alessandro Ferrucci in dialogo con Rossella Brescia, al telebestiario satirico di Francesco Specchia, fino all’omaggio di Savino Zaba con Dario Salvatori alla radio italiana. Al suo secondo romanzo, l’attore Marco Bocci spiazzerà con un noir psicologico. Presente sin dalle prime edizioni, Dario Vergassola tornerà con le sue immancabili incursioni sui palchi per sottoporre alcuni ospiti alle sue celebri ‘interviste impossibili’.

Infine ci sarà Drusilla Foer, protagonista assoluta della serata finale a Vieste con il suo Parla con Dru – Chiacchiere e canzoni (Savà Produzioni Creative). Drusilla incanterà il pubblico in finale tra musica, leggerezza e profondità, per celebrare la libertà di essere se stessi, l’arte come espressione autentica dell’anima e la vita in tutte le sue sfumature.

Da ventiquattro edizioni Il Libro Possibile dedica ampio spazio alla scena editoriale pugliese, agli autori più noti e alle giovani promesse, confermandosi vivaio culturale e palcoscenico per nuove voci e talenti affermati. Oltre 50 gli autori attesi quest’anno, per restituire una scena editoriale dinamica, radicata nel territorio e aperta al mondo.