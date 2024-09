Da Battista a Lillo e Greg, riparte la stagione del Teatro Olimpico

Roma, 10 set. (askanews) – Riparte dal 19 settembre la nuova stagione del Teatro Olimpico: 39 spettacoli di cui 14 in abbonamento per una programmazione che spazia dalle rappresentazioni più tradizionali alle più innovative, attraversa la danza, il musical, la musica e arriva alla comicità, da quella più classica alla più irriverente. Un palco da sempre attento alla nuova scena e ai nuovi talenti, con uno sguardo internazionale e vigile sui rapidi cambiamenti della società.

“Nel comporre una stagione la prima esigenza è quella di scegliere un criterio”, spiega il direttore artistico del Teatro Olimpico Lucia Bocca Montefoschi. “Quest’anno abbiamo costruito insieme spettacoli che si possano in qualche modo considerare una collana di pietre preziose, ognuno con una sua luce, un suo colore e un suo splendore. Il nostro scopo è quello di offrire un intrattenimento intelligente, adatto alla propria inclinazione, variegato nelle proposte e sempre eccellente nella qualità. Niente è più prezioso di un’emozione a teatro”.

Per la commedia, tornano i grandi nomi che proprio da questo palco sono partiti: Massimo Lopez e Tullio Solenghi (dal 20 novembre al 1 dicembre); Maurizio Battista con uno show inedito e sorprendente, deciso a riportare in teatro il Gran Varietà di una volta con un cast sempre diverso (dall’11 dicembre al 16 febbraio); Lillo e Greg in Prima nazionale con MOVIe ERCULeO (dal 19 febbraio al 9 marzo), come da titolo tutto ironicamente dedicato al mondo del cinema. Non mancano i nomi della nuova scena: il giovane romano Emiliano Luccisano, superstar dei social e non solo, arriva dal 14 al 16 aprile. Esperienze D.M. – Seconda Stagione, con i content creator e fenomeni YouTuber Awed, Dadda e Dose (4 e 5 novembre). Ancora, ecco lo stand-up comedian Filippo Giardina (3 ottobre) e Dado (30 aprile).

Sul palco per la danza torna la collaborazione con l’Accademia Filarmonica Romana, che parte con l’originale coreografia di C’era una volta Cenerentola, realizzato dal Balletto di Roma (dal 10 al 13 ottobre). Dal 31 ottobre al 3 novembre ecco Tango. Historias de Astor, con Miguel Angel Zotto. Dal 14 al 17 novembre arriva Parsons Dance, la storica compagnia americana torna con Balance of Power, la forza dirompente di una danza carica di energia, atletica e vitale. Ancora uno sguardo internazionale sul palco del Teatro Olimpico con lo Schiaccianoci della compagnia International Classic Ballet, che riunisce i migliori talenti del balletto classico (dal 5 all’8 dicembre). Dal 1 al 13 aprile tornano i MOMIX, la compagnia di acrobati e ballerini che da tempo incanta il pubblico di tutte le età tra fantasiose immagini e sorprendente movimento creativo.

Per gli amanti del musical e dell’intrattenimento, arriva dall’11 al 23 marzo per la prima volta in versione teatrale il film dei fratelli Vanzina Sapore di mare – Il Musical: un viaggio romantico, travolgente e nostalgico per rivivere una stagione felice accompagnata da una grandiosa colonna sonora.

Poetico, universale e senza tempo, Slava’s Snowshow è lo spettacolo ideato dal “migliore clown al mondo” e calca la scena dal 26 al 30 marzo. Il grande illusionismo e la magia a teatro tornano con Incanti dal 18 al 20 aprile: sei dei più premiati illusionisti italiani si alternano in uno spettacolo dall’intrigante drammaturgia.

Il filone musicale inizia con Morricone dirige Morricone: la Grande Musica per il cinema in versione originale (5 e 6 ottobre). Il Maestro Andrea Morricone dirige i 52 elementi dell’Orchestra Roma Sinfonietta in un concerto tributo al grande compositore. Si continua con la festa sfrenata, allegra e giocosa dell’Orchestraccia (dal 7 al 10 novembre) con il nuovo spettacolo Trattoria Orchestraccia) mentre i Pink Floyd Legend (dal 7 all’11 maggio) tornano con il concerto evento dedicato all’album THE WALL, dopo il grande successo e gli oltre 7.000 spettatori della Week dello scorso anno.

I mitici Latte e i suoi derivati sono sul palco con il loro rock demenziale il 3 marzo mentre il 28 aprile ci sarà un tributo alla musica dei Coldplay firmato dai Liveplay, gruppo di riferimento in Italia ed Europa della band.

Ancora, una serie di omaggi agli artisti che hanno segnato il mondo della musica e dello spettacolo. L’11 novembre la serata è dedicata a uno dei giganti del cantautorato italiano, Lucio Dalla; il 12 novembre arriva Raffaella! Omaggio alla Carrà; il 13 ecco il genio indiscusso della musica pop, Michael Jackson; il 3 dicembre la magia di Franco Battiato con Voglio vederti danzare. Il cantautore Erminio Sinni è in scena il 24 febbraio; il 29 aprile l’immenso patrimonio musicale di Pino Daniele è protagonista della serata con i Musicanti accompagnati da Tony Esposito; chiude la stagione Sounds of Legends con i capolavori senza tempo di Hans Zimmer il 12 maggio.

Non manca nella nuova stagione dell’Olimpico una riflessione sulla cronaca e la società attraverso uno sguardo attento all’attualità. L’1 e 2 ottobre arriva Stefano Nazzi, ovvero la voce di uno dei podcast più ascoltati e seguiti d’Italia, con Indagini Live; il 4 ottobre la criminologa Roberta Bruzzone; il nomade digitale Gianluca Gotto (28 ottobre); il 29 ottobre attesissimo l’incontro con Umberto Galimberti; il 2 dicembre lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet e il 25 febbraio un coinvolgente appuntamento con l’arte e Vittorio Sgarbi.

Completano il cartellone: Catarina dei Pupazzi, una pregiata produzione Politeama dedicata ai più giovani e non solo (dal 19 al 26 settembre); Angelo Maggi (28 settembre); il 6 novembre il teatro ospiterà il Gran Galà dell’ANAT; seguirà la serata di Gala dedicata ad Adriana Panni (18 novembre) organizzata dall’Accademia Filarmonica Romana; La milonga del Fútbol con la voce di Federico Buffa (19 novembre); il mentalista Francesco Tesei (4 dicembre).