Dacia Bigster Auto ufficiale del Festival Fuoricinema 2025

ROMA (ITALPRESS) – Dacia è “Auto ufficiale del decennale” alla decima edizione di Fuoricinema, il festival milanese di incontri e proiezioni che dal 2016 unisce cinema, cultura e partecipazione collettiva, in programma il 5, 6 e 7 settembre 2025 negli spazi simbolici di BAM – Biblioteca degli Alberi Milano e gli IBM Studios. La manifestazione, organizzata da Anteo, Associazione Visione Milano e Corriere della Sera, celebra quest’anno il suo decimo anniversario, riaffermando il suo ruolo di punto di riferimento culturale, grazie a un programma ricco di anteprime cinematografiche, talk, momenti di spettacolo e riflessione sui grandi temi della contemporaneità.

Dacia supporterà l’evento, grazie alla partecipazione del concessionario Dacia di Milano Renord, con Bigster, il SUV che incarna perfettamente la nuova visione del brand: robusto, spazioso e pensato per chi desidera avventura e libertà senza rinunciare a sostenibilità ed essenzialità. In anteprima assoluta per Fuoricinema, Bigster accompagnerà artisti, talent e ospiti speciali durante le giornate del festival anche grazie alla nuova motorizzazione Full Hybrid 155, un esempio concreto di come Bigster porti le più recenti tecnologie a disposizione del brand per renderlo sempre più moderno.

Questa innovazione consentirà di effettuare gli spostamenti garantendo efficienza, silenziosità e rispetto per l’ambiente, grazie alla possibilità di guidare in città fino all’80% del tempo in modalità Full Electric, valori fondamentali per Dacia e per l’evento stesso.

Progettata sulla piattaforma CMF-B, Dacia Bigster sorprende per il suo design essenziale e deciso, l’attenzione all’efficienza e la versatilità degli spazi interni. Bigster amplia la proposta del marchio Dacia verso nuovi orizzonti grazie al caratteristico DNA di robustezza e concretezza, offrendo una soluzione perfetta sia per la vita urbana sia per l’esplorazione fuori città.

Il decennale di Fuoricinema si preannuncia ancora più ricco di emozioni, incontri e momenti di festa. La presenza di Dacia con Bigster rafforza l’impegno del brand nel supportare grandi eventi accessibili a tutti, in cui mobilità, cultura e socialità si incontrano per ispirare nuove idee e connessioni.

foto: ufficio stampa Renault Group Italia

(ITALPRESS).