Dacia Bigster privilegia robustezza e abitabilità

ROMA (ITALPRESS) – Dacia Bigster mantiene tutte le promesse fatte dal concept presentato quattro anni fa. Le dimensioni generose sono esaltate da forme e volumi semplici, geometrici, tesi, che puntano all’essenziale. Gli imponenti parafanghi che proteggono le ruote, così come i fari anteriori e posteriori posizionati alle estremità del veicolo, contribuiscono a consolidare l’assetto su strada di Bigster, che comunica solidità. Il frontale presenta un’ampia griglia nero lucido al cui centro compare il logo del brand. Il design del cofano, orizzontale e scolpito, è stato concepito per offrire al conducente una visuale ottimizzata e percepire al meglio gli ingombri.

Lo stile di Bigster punta all’essenziale, al concreto, ma non dimentica quel tocco “cool” che rientra nei valori del brand e nelle aspettative dei clienti del segmento C-SUV. Gli elementi grafici riportati sul frontale e sulle portiere, al posteriore sopra la targa, conferiscono un tocco di eleganza casual. Piuttosto di cedere alla moda del nero lucido, i designer della Casa hanno optato per un mix di nero lucido e opaco, più resistente e più robusto nell’uso intenso.

Le piastre inferiori dei paraurti anteriori e posteriori sono tinte all’origine e, pertanto, più sostenibili (minor impiego di vernici) e resistenti (gli eventuali graffi si notano meno). Le protezioni, che avvolgono tutta la carrozzeria su fiancate, passaruota e parte inferiore dei paraurti, sono realizzate in Starkle. In un’ottica di sostenibilità, Dacia si avvale di questo materiale, creato dai suoi ingegneri e parzialmente derivato dal riciclo, allo stato grezzo e non verniciato, in modo da contribuire alla eco-sostenibilità nella fase di produzione di questo modello.

Dacia mantiene anche la promessa della concretezza e con Bigster si adatta ai gusti e alle abitudini dei clienti del segmento C-SUV. Bigster è dotato di serie di cerchi in lega da 17″ o 18″. I cerchi da 19″ con motivo a Y sono disponibili in opzione nell’allestimento di vertice Journey. Nelle versioni alto di gamma, i clienti possono optare per un’offerta bi-tono per la carrozzeria (il tetto, in questi casi, diventa nero), elemento che sottolinea armoniosamente le linee. Una novità assoluta per Dacia. Alle novità si aggiunge anche una inedita tinta di carrozzeria: l’Indigo Blue. Questa vernice metallizzata, introdotta nella gamma in esclusiva per Bigster, conferisce un tocco di eleganza, suggerendo distintività e sobrietà.

– foto ufficio stampa Dacia –

(ITALPRESS).