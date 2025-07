Dal 3 luglio la 44esima edizione del Pistoia Blues Festival

Milano, 2 lug. (askanews) – Si tiene dal 3 al 15 luglio 2025 la 44esima edizione del Pistoia Blues Festival prevista in Piazza Duomo a Pistoia. Anche quest’anno il Festival proporrà un mix tra grandi artisti internazionali con particolare attenzione al blues rock più virtuoso e lo storytelling d’autore con i principali protagonisti italiani.

La partenza del festival non si è tenuta il 27 giugno, come era previsto, in quanto Beth Hart ha annullato l’intero tour estivo per problemi di salute, ma sarà il 3 luglio con la sezione “Storytellers” del festival quando si esibirà il cantautore ALFA a cui seguirà il 4 luglio Marcus King (un nuovo King a Pistoia, nel centenario della nascita del grande B.B. King e nel decennale della sua scomparsa). Seguiranno altri tre concerti della sezione “Storytellers”: Brunori Sas il 5 luglio, Nayt (l’8 luglio) e Francesco Gabbani (9 luglio). Il blues rock tornerà protagonista il 10 luglio con Blackberry Smoke e Paul Gilbert mentre il 12 luglio si terrà una grande festa in omaggio a Nick Becattini “Un Blues per Nick”. Domenica 13 luglio arriverà Gianna Nannini mentre chiuderà la manifestazione il 15 luglio una delle più grandi rock band americane al mondo: i Queens of the Stone Age supportati dai The Amazons.