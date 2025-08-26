Dalla Regione Puglia 424 milioni per i nuovi ospedali di Andria e Foggia

BARI (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano ha firmato oggi il Protocollo d’intesa con il ministero della Salute per la realizzazione di due nuovi ospedali: quello di Andria e il nuovo Monoblocco del Policlinico Riuniti di Foggia. I due interventi saranno per un importo complessivo di 424.000.000 euro, di cui 402.800.000 euro a carico dello Stato e 21.200.000 euro a carico della Regione.

Lo strumento è quello dell’articolo 20 della legge nazionale 67/1988 per il finanziamento degli interventi di ammodernamento e riqualificazione del Servizio sanitario regionale.

“Prosegue – spiega il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano – l’impegno della Regione per creare una rete di nuovi ospedali che andranno a sostituire strutture vetuste. Dopo Monopoli-Fasano e il San Cataldo di Taranto, presto potranno partire anche i cantieri del nuovo ospedale di Andria e del Monoblocco dei Riuniti a Foggia, anche grazie alla collaborazione con gli enti locali. Con il protocollo di oggi ci sarà la disponibilità di finanziamenti certi e potranno partire le procedure per gli appalti”.

“Lavoriamo senza sosta anche ad Agosto – ha aggiunto il vicepresidente e assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese – abbiamo lasciato i conti in ordine e intendiamo lasciare cantieri pronti a partire per l’ammodernamento della rete ospedaliera così come abbiamo programmato. Ringrazio i tecnici che si sono impegnati per questo risultato”.

In particolare, 60.800.000 euro sono stati stanziati dallo Stato per il Monoblocco del Policlinico Riuniti di Foggia e 342.000.000 euro per la realizzazione del “Nuovo Ospedale di Andria. A carico della Regione, corrispondente al 5% dell’importo complessivo, ci sono 21.200.000 euro (suddivisi in 3.200.000 euro per il Monoblocco del Policlinico Riuniti di Foggia e 18.000.000 euro per la realizzazione del “Nuovo Ospedale di Andria”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)