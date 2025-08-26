X
<
>

Dalla Regione Puglia 424 milioni per i nuovi ospedali di Andria e Foggia

| 26 Agosto 2025 15:16 | 0 commenti

Dalla Regione Puglia 424 milioni per i nuovi ospedali di Andria e Foggia

Italpress, Mezzogiorno Italpress
Share
1 minuto per la lettura

BARI (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano ha firmato oggi il Protocollo d’intesa con il ministero della Salute per la realizzazione di due nuovi ospedali: quello di Andria e il nuovo Monoblocco del Policlinico Riuniti di Foggia. I due interventi saranno per un importo complessivo di 424.000.000 euro, di cui 402.800.000 euro a carico dello Stato e 21.200.000 euro a carico della Regione.

Lo strumento è quello dell’articolo 20 della legge nazionale 67/1988 per il finanziamento degli interventi di ammodernamento e riqualificazione del Servizio sanitario regionale.

“Prosegue – spiega il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano l’impegno della Regione per creare una rete di nuovi ospedali che andranno a sostituire strutture vetuste. Dopo Monopoli-Fasano e il San Cataldo di Taranto, presto potranno partire anche i cantieri del nuovo ospedale di Andria e del Monoblocco dei Riuniti a Foggia, anche grazie alla collaborazione con gli enti locali. Con il protocollo di oggi ci sarà la disponibilità di finanziamenti certi e potranno partire le procedure per gli appalti”.

“Lavoriamo senza sosta anche ad Agosto – ha aggiunto il vicepresidente e assessore alla Sanità, Raffaele Piemonteseabbiamo lasciato i conti in ordine e intendiamo lasciare cantieri pronti a partire per l’ammodernamento della rete ospedaliera così come abbiamo programmato. Ringrazio i tecnici che si sono impegnati per questo risultato”.

In particolare, 60.800.000 euro sono stati stanziati dallo Stato per il Monoblocco del Policlinico Riuniti di Foggia e 342.000.000 euro per la realizzazione del “Nuovo Ospedale di Andria. A carico della Regione, corrispondente al 5% dell’importo complessivo, ci sono 21.200.000 euro (suddivisi in 3.200.000 euro per il Monoblocco del Policlinico Riuniti di Foggia e 18.000.000 euro per la realizzazione del “Nuovo Ospedale di Andria”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)

Share

Ti potrebbe interessare anche:


Sostituito un vecchio ponte ferroviario a Bari, Ciliento “Guardiamo al futuro”
-------------------------
Ripartita la nave MSC in avaria con 8.500 persone a bordo, procede verso Napoli dove arriverà entro le 21
-------------------------
Regione Puglia e Intesa Sanpaolo insieme per l’alfabetizzazione finanziaria delle donne vittime di violenza
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA