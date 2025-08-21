X
<
>

Dazi, P.Chigi: impegnati per esenzioni settore agroalimentare

| 21 Agosto 2025 15:48 | 0 commenti

Askanews
Roma, 21 ago. (askanews) – “Il Governo resta impegnato, insieme alla Commissione Europea e agli altri Stati membri UE, per incrementare ulteriormente nei prossimi mesi, come previsto dalla dichiarazione congiunta, i settori merceologici esenti, a partire dal settore agroalimentare”. È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi.

“Particolare impegno – viene assicurato – sarà allo stesso tempo riservato alla conclusione di un’intesa in tema di acciaio e alluminio, anch’essa prevista nel quadro della dichiarazione congiunta”.

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

