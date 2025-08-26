Dazi, Scocchia (Illy): dazi 15% su caffè hanno impatto su marginalità

Rimini, 26 ago. (askanews) – I dazi americani del 15% sul caffè avranno “un impatto significativo sulla marginalità” di Illy. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato, Cristina Scocchia, ad askanews al Meeting di Rimini. “Il mercato americano per noi è molto importante, il secondo più grande dopo l’Italia. L’Italia conta circa il 30% dell’azienda, gli Stati Uniti il 20% del fatturato, quindi il peso dei dazi si farà sentire”. “Andremo a cercare nuove opportunità di crescita – ha spiegato Scocchia – in mercati che possiamo considerare più facili da penetrare in questo momento”.L’amministratore delegato ha descritto il momento come una “tempesta perfetta per il mondo del caffè”: “Per oltre 6 anni, tra il 2015 e il 2021, il prezzo del caffè si è mantenuto tra i 100 e 130 centesimi per libbra. Da allora è iniziato un trend rialzista che purtroppo non si è ancora fermato”.”Oggi siamo a circa 280 centesimi per libbra, quindi tre volte e mezzo la media storica e questo, oltre ai dazi e ancora di più dei dazi, pone molta pressione su tutte le aziende del settore”, ha concluso Scocchia, evidenziando come l’aumento delle materie prime rappresenti una sfida ancora maggiore rispetto alle nuove tariffe americane.