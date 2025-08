Dazi, Sefcovic: lavoro costruttivo con Usa per attuare accordo

Roma, 5 ago. (askanews) – Le discussioni tra Commissione europea e Stati Uniti per dare attuazione all’accordo politico sui dazi commerciali raggiunto a fine luglio “proseguono con spirito costruttivo”. Lo ha affermato il commissario europeo al commercio, Maros Sefcovic, precisando che su questa partita resta in contatto con il segretario di Stato Usa competente, Howard Lutnick e con l’ambasciatore JamiesonGreer.

Il lavoro “prosegue su tutti gli elementi”, ha aggiunto Sefcovic, secondo quanto riporta un portavoce.

Ad oggi Washington ha emanato un ordine esecutivo che riconduce al 15% i dazi sulla maggior parte delle importazioni dalla Ue. Ma restano da regolare settori chiave come acciaio, alluminio e auto, che hanno tutt’ora livelli molto più elevati. Inoltre, resta da definire la lista dei beni cop dazi a zero, in cui la Ue vorrebbe maggiori categorie (tra cui vini e alcolici).

La Commissione europea sta negoziando questa partuta per tutti i Paesi della Unione europea.