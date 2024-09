Debutta su strada il nuovo SUV Volvo EX90 100% elettrico

ROMA (ITALPRESS) – La Volvo EX90 a trazione completamente elettrica è ormai pronta per circolare su strada: il primo lotto del SUV top di gamma è in fase di spedizione ai rivenditori negli Stati Uniti e in Europa e i primi clienti riceveranno le loro auto entro la fine di questo mese. Il numero delle consegne sarà incrementato, includendo altri mercati, tra il quarto trimestre di quest’anno e il primo trimestre del 2025. L’EX90 è la nuova ammiraglia del marchio svedese che definisce nuovi standard per la Casa automobilistica in termini di sicurezza, sostenibilità e tecnologia incentrata sull’individuo, allo scopo di semplificare e rendere più piacevole la vita delle persone. Per questo motivo, in fase di test la nuova ammiraglia è stata chiamata a soddisfare esigenze elevate e spinta al limite. Il CEO di Volvo Cars, Jim Rowan, ha messo alla prova l’EX90 nelle ultime settimane. Insieme ad alcuni colleghi, ha attraversato gli Stati Uniti a bordo dell’EX90, partendo dallo stabilimento Volvo di Charleston, nella Carolina del Sud, per arrivare fino in California.

“Dopo questo viaggio, posso affermare con certezza che l’EX90 è la migliore auto che abbiamo mai prodotto”, ha dichiarato Jim Rowan. “Dopo averla guidata per 950 chilometri attraverso tre stati degli Stati Uniti, in diverse condizioni di guida e di fondo stradale, conservo solo ricordi positivi. La ricarica, la maneggevolezza, il confort di guida, la silenziosità dell’abitacolo e l’eccezionale impianto audio, l’affidabilità, le dotazioni tecnologiche e la gradevolezza dell’interfaccia utente: non ho mai guidato un’auto Volvo come questa. L’EX90 segna l’inizio di una nuova era per Volvo Cars, un’era che comincia proprio ora”. E non si deve prendere per buona solo la nostra testimonianza: di recente, infatti, centinaia di giornalisti provenienti da tutto il mondo hanno avuto modo di scoprire tutte le qualità dell’EX90 in occasione di un test drive internazionale per i rappresentanti dei media tenutosi a sud-est di Los Angeles, negli Stati Uniti.

L’EX90 costituisce anche un cambiamento di paradigma per la Casa automobilistica, in quanto è la prima auto Volvo alimentata da un sistema di calcolo centrale ‘core computing’. Il computer di bordo dotato di IA è basato sulla piattaforma Nvidia Drive. Questo sistema centrale interagisce senza soluzione di continuità con la piattaforma Snapdragon Cockpit di Qualcomm Technologies, Inc. e con il software sviluppato internamente dagli ingegneri di Volvo Cars per gestire le funzioni chiave all’interno dell’auto, dalla sicurezza al sistema di infotainment, fino alla gestione della batteria. Il risultato è un’esperienza di guida ancora più reattiva e agevole. Concepita come vettura intelligente e connessa grazie a Google integrato, l’EX90 è dotata di una serie di sensori, tra cui radar, telecamere e un lidar fornito da Luminar per una maggiore sicurezza. La raccolta di dati dai sensori, insieme a una connessione 5G sempre attiva e a regolari aggiornamenti software in modalità over-the-air, consente di migliorare continuamente le caratteristiche dell’auto e di aumentarne le funzionalità nel tempo. In altre parole, l’EX90 è un’auto progettata per crescere ed evolversi insieme a chi la guida.

L’EX90 sfrutta la nostra base tecnologica di nuova generazione, è stata interamente progettata in funzione di una trazione completamente elettrica e ha un’autonomia di percorrenza fino a 600 km. E’ concepita per essere l’auto più sicura che abbiamo mai realizzato, dotata di tecnologie di sicurezza attiva e passiva di nuova generazione e di software che ricevono continuamente informazioni da una serie di sensori avanzati. L’EX90 è un’auto ricca di novità. E’ la prima auto Volvo a essere dotata di un sistema lidar e la prima con un sistema di calcolo centrale core computing. E’ anche la prima Volvo progettata per la ricarica bidirezionale, che consente ai clienti di contribuire al bilanciamento della rete elettrica e a un maggiore utilizzo di energia rinnovabile nella società. Inoltre, è la prima vettura al mondo a offrire la modalità Abbey Road Studios, inclusa nell’impianto audio opzionale di altissimo livello Bowers & Wilkins. La produzione dell’EX90 è iniziata nei primi mesi dell’anno presso lo stabilimento Volvo alle porte di Charleston, nella Carolina del Sud, negli Stati Uniti, che ha una capacità di produzione di 150.000 vetture all’anno. Negli ultimi anni Volvo Cars ha investito molto nelle sue strutture, rinnovando e ampliando il reparto carrozzeria e verniciatura. Lo stabilimento dispone ora anche di una linea di produzione di batterie all’avanguardia. Grazie a questi investimenti, l’impianto di produzione statunitense è adeguatamente preparato per l’inizio di questa nuova era.

foto: ufficio stampa Volvo Italia

(ITALPRESS).