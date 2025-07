Defender e Oasis, due icone del rock ‘n’ roll insieme

ROMA (ITALPRESS) – Rock ‘n’ Roll Star Defender, l’iconico marchio britannico sinonimo di avventura, è l’official automotive partner di Oasis Live ’25 e accompagnerà la celebre band inglese nell’attesissimo tour mondiale. Half The World Away Defender supporterà tutte le 41 date del tour degli Oasis, in 17 località in dieci Paesi – da Cardiff, in Galles, questo venerdì, fino a San Paolo, in Brasile, a novembre.

Wonderwall Un’opera di street art appositamente commissionata presso 60 Shudehill, nel Northern Quarter di Manchester, celebra la partnership tra Defender e Oasis. Supersonic L’imponente opera d’arte di 18,5 m x 11,4 m presenta la Defender OCTA Black, nuova versione del leggendario 4×4 ad alte prestazioni Defender, che sarà lanciata venerdì 4 luglio.

